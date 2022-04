Analyse zur Frankreichwahl Kaufkraft, Rente und die Rolle von Mélenchon: So will Macron in die zweite Amtszeit starten

Nach der Wiederwahl setzt Frankreichs Präsident auf die Stärkung der Kaufkraft. An die Spitze seiner Regierung will er offenbar eine Frau holen. Und er verspricht einen neuen Politikstil.

Paris Emmanuel Macron hat als erster französischer Staatschef seit zwei Jahrzehnten die Wiederwahl geschafft. Wie stark sein Mandat in der zweiten Amtszeit ist, hängt nun vom Ausgang der Parlamentswahlen im Juni ab.

Inhaltlich will Macron in den kommenden Monaten einen Schwerpunkt auf die Stärkung der Kaufkraft legen. Die am Sonntag in der Stichwahl unterlegene Rechtsnationalistin Marine Le Pen, aber auch der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon hatten im Wahlkampf stark auf dieses Thema gesetzt.

Macron strebt ein „Sondergesetz für die Kaufkraft“ an, mit dem er unter anderem die Renten an die hohe Inflation anpassen will. Unternehmen mit guten Geschäftsergebnissen könnte er verpflichten, einen Teil ihrer Gewinne als Kaufkraftprämie an die Angestellten zu überweisen.

Auch die Gehälter der Staatsbediensteten sollen steigen. Die von der Regierung finanzierte Deckelung der Gas- und Strompreise will er fortführen.

