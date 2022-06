Andrzej Duda Warum Polens Präsident in der EU plötzlich als Vorbild agiert

Wien Polens Präsident Andrzej Duda ist eigentlich keine besonders auffällige Erscheinung. Der 50-Jährige wirkt stets akkurat, etwas bieder sogar. Im Gegensatz zu anderen Regierungspolitikern in Warschau fehlt dem ehemaligen Pfadfinder der Habitus des Polterers. Deshalb findet es Beachtung, wenn er in einem Interview Putin mit Hitler vergleicht, umso mehr, als er fast im gleichen Atemzug den Dialog zwischen Berlin, Paris und Moskau hart kritisiert. „Diese Gespräche bringen nichts“, sagte der Krakauer der „Bild“-Zeitung, sie verliehen dem Kriegsverbrecher Putin nur zusätzliche Legitimation.

Das sind deutliche Worte an Olaf Scholz und Emmanuel Macron, die sich trotz offiziell deklarierter Zeitenwende weiterhin schwertun mit den Widersprüchen ihrer Russlandpolitik. Polen hingegen sieht sich durch Putins Angriff auf die Ukraine ganz in seiner harten Haltung bestätigt – und agiert plötzlich als Vorbild innerhalb der EU. Das Land hat fast vier Millionen Menschen aus dem Nachbarland temporär aufgenommen, liefert seit Kriegsbeginn schwere Waffen und wirbt für immer härtere Sanktionen. Andere Hauptstädte bleiben insgeheim skeptischer – öffentlich hat eine zurückhaltendere Politik gegenwärtig einen schweren Stand.

Respekt hat sich Duda dadurch erworben, dass er mit gutem Beispiel voranging. So besuchte er Mitte April das umkämpfte Kiew, als dies noch nicht zum Routineprogramm ausländischer Spitzenpolitiker gehörte. Auch deshalb durfte Duda im Mai persönlich vor dem ukrainischen Parlament sprechen.

Die enge Kooperation und die Verteidigung des Nachbarlands gegen die russische Invasion ist für Polen Staatsräson: Bereits 2008 warnten der damalige Präsident Lech Kaczynski und sein Bruder Jaroslaw, der Einmarsch in Georgien sei der erste Schritt in Russlands imperialen Plänen. Polen hat stets eine Einbettung der osteuropäischen Nachbarländer in die westlichen Allianzen gefordert und glaubt, damit hätte Moskau weder die Annexion der Krim gewagt noch die Invasion vom Februar.

Das Weltbild der Kaczynskis war für Duda prägend. Der Spross einer bekannten Krakauer Familie, dessen Großvater als Kavallerist in zwei Kriegen gegen Russland und Deutschland kämpfte, verdankt den Zwillingen eine atemberaubende Karriere innerhalb der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Nach deren Wahlsieg 2005 wurde er Untersekretär in der Kanzlei des Präsidenten, nach Lech Kaczynskis Tod in der Flugzeugkatastrophe von Smolensk Abgeordneter im Sejm und im Europaparlament. Dort hinterließ er aber keinen bleibenden Eindruck.

Dudas Beliebtheitswerte liegen unter 50 Prozent

Umso überraschender war der knappe Sieg des Anwalts 2015 in der Präsidentschaftswahl. Fünf Jahre später gewann Duda erneut knapp. Heute ist er zwar der beliebteste Politiker im Land, doch seine Werte liegen unterhalb von 50 Prozent. Polen bleibt polarisiert, die Politik ist geprägt von verfeindeten Lagern und den Gegensätzen zwischen Stadt und Land, Progressiven und Konservativen. Duda nutzte die theoretisch weitreichenden Befugnisse seines Amts nur selten. Kritiker sahen ihn als reinen Erfüllungsgehilfen der konservativen Revolution Kaczynskis.

Ein Reaktionär wie manch anderer in der PiS war Duda dennoch nie, seine Beteiligung am Kulturkampf wirkt eher opportunistisch als überzeugt. So äußerte er sich 2020 nicht zum Quasiverbot von Abtreibungen, während seine Tochter Kinga dieses deutlich kritisierte. Das Kesseltreiben gegen sexuelle Minderheiten machte er 2020 nur in der Endphase des Wahlkampfs mit. Konsequenter war sein Engagement für Familien- und Sozialpolitik.

In jenen Momenten, da Duda über den eigenen Schatten sprang und sich von seiner ehemaligen Partei emanzipierte, war sein Antrieb außenpolitischer Pragmatismus. So zelebrierte er die ideologische Nähe zu Donald Trump und umschmeichelte diesen mit dem Versprechen, ein „Fort Trump“ zu bauen. Nach dem Wahlsieg Bidens ließ er sich aufreizend viel Zeit mit einer Gratulation. Als die Eiferer im eigenen Lager jedoch die amerikanischen Eigner des regierungskritischen Fernsehsenders TVN zum Verkauf ihrer Aktienmehrheit zwingen wollten, legte er sein Veto ein, um die Spannungen mit dem wichtigsten Verbündeten nicht eskalieren zu lassen.

In ähnlicher Absicht erhob er 2017 Einspruch gegen die umstrittensten Teile der Justizreform, um den Konflikt mit Brüssel zu entschärfen. In den letzten Monaten arbeitete er mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an einem prekären Kompromiss, der im Gegenzug für die Abschaffung der Disziplinarkammer die Freigabe der blockierten Corona-Aufbaugelder erreichen soll.

Polens Sicherheit hängt von starken Partnern ab

Dudas Versuch, gegenüber dem Ausland als Garant der Vernunft aufzutreten und sich zugleich bei Polens Konservativen als strammer Patriot zu profilieren, ist nicht widerspruchsfrei. Zudem bleibt unklar, ob sein Wille und sein Einfluss reichen, um bei der Justizreform mehr als kosmetische Änderungen durchzusetzen.

Und doch demonstriert er in seiner zweiten Amtszeit einen realpolitischen Ansatz, der aus historischer Erfahrung ableitet, dass Polens Sicherheit von starken Partnern abhängt. Die Amerikaner stehen unter diesen klar an erster Stelle, und Polen pflegt die Freundschaft mit milliardenschweren Rüstungsgeschäften und der Kostenübernahme für die Stationierung der deutlich über 10.000 amerikanischen Soldaten. Im Ukrainekrieg ist das Land zur Drehscheibe für die westliche Militärhilfe geworden.

Konfliktträchtiger ist die Beziehung zu Deutschland, dem die PiS mit Misstrauen, oft sogar Feindseligkeit begegnet. Duda präsentierte sich hingegen als Brückenbauer: Er ist mit einer Germanistin verheiratet, das Paar pflegt gute persönliche Beziehungen ins Nachbarland. Ein wirtschaftlich und militärisch starkes Deutschland sei in Polens Interesse, sagte er nach seinem ersten Wahlsieg, „denn wir brauchen starke Verbündete“. Die in Polen ungeliebte Kanzlerin Merkel lobte er sogar für ihre „sehr entschlossene“ Russlandpolitik.

Das Zögern Berlins bei der Lieferung von Waffen stellt nun das Verhältnis erneut auf die Probe, wobei der Einsatz für Polen deutlich höher ist. So warf Duda Berlin Ende Mai Wortbruch vor, da Warschau im Vertrauen auf Nachschub aus Berlin fast alle seiner 240 sowjetischen T-72-Panzer an die Ukraine übergeben habe.

Auch wenn die drastischen Worte einen Schuss Verhandlungstaktik enthalten mögen: Die Bewahrung des Vertrauensverhältnisses zwischen Berlin und Warschau wird entscheidend dafür sein, dass die Europäer ihre Einheitsfront gegenüber Russland aufrechterhalten können. Der Mann im Präsidentenamt spielt dabei weiterhin die Schlüsselrolle.

