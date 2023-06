Angespannte Beziehungen US-Außenminister Blinken reist Ende der Woche nach China

Der im Februar geplante Besuch des US-Außenministers in Peking wurde wegen eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballs abgesagt. Nun wird Blinken am 16. Juni anreisen.

Zuvor hat der US-Außenminister Blinken Spionagevorwürfe gegen China erhoben. (Foto: AP) Antony Blinken

Washington Nach schweren diplomatischen Verstimmungen zwischen Washington und Peking reist US-Außenminister Antony Blinken diese Woche nach China. Das Außenministerium in Washington kündigte am Mittwoch an, Blinken werde am Freitag nach Peking aufbrechen. Der Minister holt damit eine länger geplante Reise nach, die er Anfang Februar wegen Spionagevorwürfen gegen China in letzter Minute abgesagt hatte.

Die Reiseankündigung erfolgt nachdem das Wall Street Journal am Donnerstag berichtet hatte, dass China plane, auf der Insel Kuba, etwa 160 km von Florida entfernt eine Abhörstation zu errichten.

Mehr: Biden zapft zum 40. Mal die US-Waffenvorräte an