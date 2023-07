 Angriff auf Krim-Brücke: Putin kündigt Vergeltung an – Verkehr ruht für Wochen

Der Kreml-Chef zeigt sich nach dem zweiten Anschlag binnen eines Jahres auf sein Prestigeprojekt zerknirscht. Den Hergang glauben die Russen zu kennen – auch wer Helfer der Ukrainer waren.

Der Kreml-Chef kündigt Vergeltung für den Angriff auf die Krim-Brücke an. (Foto: via REUTERS) Wladimir Putin

Moskau Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Ukraine militärische Vergeltung für einen Angriff auf die Brücke zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim angedroht. „Natürlich wird es von Seiten Russlands eine Antwort geben“, sagte der Kremlchef bei einer Beratung der russischen Führung am Montagabend in Moskau. Für die Tat verantwortlich sei die Ukraine. Das Verteidigungsministerium bereite Vorschläge für eine Reaktion vor, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass den Präsidenten.

Der Autoverkehr über die strategisch wichtige Brücke zwischen der Halbinsel Krim und dem russischen Festland bleibt der Regierung in Moskau zufolge bis Mitte September ausgesetzt. Dann werde der Verkehr in eine Richtung wieder freigegeben, sagte Vize-Ministerpräsident Marat Chusnullin am Montag bei einem im Fernsehen übertragenen Gespräch mit Präsident Wladimir Putin. Bis zum 1. November seien wieder beide Richtungen befahrbar.