Anklage in den USA Honduras Ex-Präsident Hernández: In Rekordzeit vom Palast in den Knast

Die Justiz hält Honduras Ex-Präsidenten für einen gefährlichen Rauschgift- und Waffenhändler. Nun wurde er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.

Honduras Ex-Präsident soll Teil einer kriminellen Organisation sein, die seit 2004 mehrere Hundert Tonnen Kokain aus Südamerika in die USA geschmuggelt haben soll. (Foto: dpa) Juan Orlando Hernández bei der Auslieferung

Mexiko-Stadt Es ist ein Abstieg in Rekordzeit, den Juan Orlando Hernández vom Palast in den Knast absolviert hat. Honduras ehemaliger Staatschef sitzt jetzt in einem Gefängnis in New York und nicht mehr im „Palacio José Cecilio del Valle“, der Präsidentenresidenz in der Hauptstadt Tegucigalpa, wo er acht Jahre lang und noch bis zum 27. Januar amtierte.

Aber vergangene Woche wurde der 53-jährige Ex-Präsident unter großem Sicherheitsaufwand und großer Zustimmung der Bevölkerung aus seiner zentralamerikanischen Heimat in die USA ausgeliefert. Vor knapp drei Monaten war sein Gesprächspartner in den USA noch Amtskollege Joe Biden. Jetzt reden dort nur noch die Staatsanwälte und Drogenfahnder der DEA mit Hernández.

Den erzkonservativen Politiker hält die US-Justiz für einen gefährlichen Rauschgift- und Waffenhändler. Hernández habe seine „Position als Präsident von Honduras missbraucht, um sein Land in einen Drogenstaat zu verwandeln“, begründete US-Justizminister Merrick Garland die Anklage.