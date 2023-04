Anklage in New York Donald Trump plädiert auf „nicht schuldig“ – Nächster Termin für 4. Dezember angesetzt

New York Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat am höchsten New Yorker Gerichtshof vor dem Richter Juan Merchan auf „nicht schuldig“ plädiert. Zuvor hatte ihn die Staatsanwaltschaft in New York in 34 Punkten angeklagt. In allen 34 Punkten geht es um die Fälschung von Geschäftsunterlagen.

In dem Gerichtsgebäude musste Trump eine Reihe von Formalien absolvieren. Anschließend verließ er das Gericht, ohne sich vorher oder nachher an Schaulustige oder Journalisten zu wenden. Den nächsten Termin hat der Richter für den 4. Dezember angesetzt.

In dem Verfahren geht es um Schweigegeld-Zahlungen aus dem Jahr 2016 an die ehemalige Porno-Darstellerin Stormy Daniels, an ein ehemaliges Playboy-Model und an einen Türsteher, der behauptet, Informationen über ein uneheliches Kind des Ex-Präsidenten zu haben. Trump wird vorgeworfen, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um die Schweigegeld-Zahlungen als Geschäftsausgaben zu vertuschen. Er habe damit schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016 verbergen wollen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in New York mit.

Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass sich ein Ex-Präsident in einem Strafverfahren verantworten muss. Die Grand Jury am Strafgericht von Manhattan hatte vergangene Woche für die Anklage gegen Trump gestimmt.

Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg erklärte, diese Zahlungen seien Teil einer Verschwörung gewesen, „die Integrität der Wahl von 2016 zu untergraben“. Richter Juan Merchan ermahnte Trump, keine Social-Media-Posts zu veröffentlichen, die Unruhen auslösen könnten. Er bezog sich damit ausdrücklich auf Trumps frühere kritische Äußerungen zu Staatsanwalt Bragg. Trump verließ das Gericht am Dienstag nach etwa zwei Stunden. Das nächste Mal wird er im Dezember vor Gericht erwartet.

Trump war freiwillig zum Gericht gekommen. Beim Verlassen seines Trump Towers in Manhattan hatte er die Faust in die Luft gereckt. Seine Autokolonne wurde auf der sechs Kilometer langen Fahrt zum Gericht von zahlreichen Hubschraubern eskortiert. Das Gerichtsgebäude betrat er abgeschirmt von Agenten des Secret Service mit versteinertem Gesicht.



Am Morgen hatte er vor dem Termin auf seinem Sozialen Medium „Truth“ geschrieben: „Wow, sie werden mich verhaften. Kann nicht glauben, dass das in Amerika geschieht“. Zu der Anklageschrift will er sich erst am Abend Ortszeit mit einer Rede aus seinem Club Mar-A-Lago in Florida zu Wort melden. Dort will er vor mindestens 500 geladenen Gästen eine Rede halten.

Der Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg untersucht in dem Strafverfahren, ob Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen im Jahr 2016 gegen nationale Gesetze verstoßen hat.

Verstoß gegen Wahlrecht?

In einer Pressekonferenz nach der Anklageverlesung erklärte Bragg, dass die Staatsanwälte zwei weitere Straftaten untersuchen: Die erste wäre ein Verstoß gegen das New Yorker Wahlrecht, „nach dem es eine Straftat ist, sich zu verschwören, um eine Kandidatur mit unrechtmäßigen Mitteln voranzubringen“, sagte Bragg. Darunter könnte die Unterlagenfälschung fallen.

Die zweite wäre ein Verstoß gegen das nationale Wahlrecht, das die Wahlspenden auf eine bestimmt Summe limitiert. Der Verstoß gegen Wahlrecht ist in der Anklageschrift nicht erwähnt.

Kameras waren im Gerichtssaal zur Anklageverlesung nicht zugelassen. Wie andere angeklagte mutmaßliche Straftäter auch musste der Ex-Präsident seine Fingerabdrücke abgeben und Polizeifotos – sogenannte Mugshots – von sich machen lassen.

Ein Anwalt Trumps wies die Vorwürfe gegen seinen Mandanten in der Anklageschrift nach dem Termin gegenüber Journalisten zurück. „Es stehen keine Fakten drin“, sagte Todd Blanche. Er warf der Staatsanwaltschaft politische Motive vor. „Und es ist wirklich enttäuschend. Es ist traurig, und wir werden dagegen ankämpfen“, sagte Blanche weiter. Es sei kein guter Tag. Über Trumps Gemütszustand sagte er: „Er ist frustriert, er ist verärgert, aber ich sage Ihnen was, er ist motiviert.“

Ein Großteil der Ermittlungen stützt sich auf Aussagen von Michael Cohen, dem ehemaligen Anwalt von Donald Trump. Dieser will auf Trumps Anweisungen insgesamt 280.000 US-Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das Playboy-Model Karen McDougal überwiesen haben.

Beide Frauen hatten nach eigenen Angaben sexuelle Beziehungen mit Trump im Jahr 2006, was dieser bestreitet. Cohen wiederum soll für das Vertuschen der Affären von Trumps Konzern „The Trump Organization“ mit mehr als 420.000 US-Dollar „entschädigt“ worden sein – die Summe beinhaltet auch die Schweigegeldzahlungen. Trump soll die Summe allerdings als Anwaltskosten verbucht haben. Cohen hat im Zusammenhang mit den Zahlungen bereits eine Gefängnisstrafe verbüßt. Aber eventuell könnte man seine Zahlung auch als Wahlkampfspende interpretieren.

Die Verlesung der Anklage fand in der 15. Etage des Strafgerichts von Manhattan statt. Es ist derselbe Gerichtssaal, in dem auch der Fall um Sexualstraftaten des Hollywood-Moguls Harvey Weinstein verhandelt wurde.

Schweigegeldzahlungen sind legal

Schweigegeldzahlungen sind zwar in den USA legal, gefälschte Geschäftsunterlagen dagegen nicht. Kann die Staatsanwaltschaft beweisen, dass die Zahlungen vorsätzlich verschleiert wurden und damit ein Betrug vorlag – wie Cohen es behauptet – dann wäre das ein Verbrechen der Klasse E. Das könnte mit bis zu zu vier Jahren Gefängnis geahndet werden.

Trumps Verteidiger könnten den Prozess theoretisch sogar bis nach den Präsidentschaftswahlen herauszögern. Selbst wenn ihnen das nicht gelingt, könnte sich Trump weiterhin auf die Präsidentschaft 2024 bewerben: Die US-Verfassung sieht keine Hürden für Straftäter vor, die sich auf die Präsidentschaft bewerben.

Finanziell hat der Prozess sowohl Trump als auch Stormy Daniels viel gebracht: Bei Trump spenden die Unterstützer so fleißig wie lange nicht mehr. Und auch Daniels twitterte jüngst freudig über jede Menge Online-Orders für ihr eigene #Teamstormy-Merchandize.

Hunderte Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude

Der Prozess verwandelte den südöstlichen Teil Manhattans in der Nähe der Brooklyn Bridge zum Riesen-Spektakel. Schon Stunden vor Eintreffen Donald Trumps war die Stimmung im Park vor dem Manhattan Criminal Court aufgeheizt. Absperrungen hielten die Straße frei, damit der ehemalige Präsident vor seinem Gerichtstermin kommt. Dahinter standen sich Demonstranten für und gegen Trump gegenüber. Laut New Yorker Polizei waren es 300 Pro-Trump-Demonstranten und 150 Gegner.

Auf einer Flagge der Pro-Trump-Demo stand „ Trump or Death“, also „Trump oder Sterben“ und Aufrufe für Trump für die Präsidentenwahl 2024. Die Gegenseite forderte lautstark die Verurteilung des Ex-US-Präsidenten. Auf den Bannern war „Trump for Prison“ oder „Cry harder right wingers“ zu lesen.

Ein Teilnehmer war mit Trumpmaske im Gefängnisoutfit gekommen. Ein anderer hatte ein Trump-Schwein mitgebracht: ein orangenes Schwein als Kuscheltier mit der Frisur von Trump.

Vereinzelt kam es zu direkten Auseinandersetzungen, Polizisten gingen dann aber dazwischen und trennten die Gruppen. Insgesamt blieb die Stimmung aber recht friedlich, dafür sorgte auch die starke Polizeipräsenz.

Zwei Demonstrantinnen aus Manhattan erklärten voller Überzeugung, sie seien gekommen um ihren „Präsidenten zu unterstützen“. Ob sie glauben, dass Trump immer noch der Präsident ist? „Ja!“ Aber darum ginge es heute auch gar nicht. Es ginge darum, „dass die USA dem Kommunismus verfallen sind“.

Die Trump-Anhängerin Pam Roehl, die schon am Montag aus Nashville nach New York gekommen war, glaubt, dass der Prozess den Ex-Präsidenten nur noch beliebter macht. „Die Menschen lieben einen Underdog. Und dieser Prozess macht ihn zum Underdog“, sagte Roehl.

