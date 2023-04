Anklage in New York Donald Trump plädiert auf „nicht schuldig“

Der frühere US-Präsident ist wie erwartet vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Rund um das Gebäude herrscht teils aufgeheizte Stimmung. Verfolgen Sie hier Livebilder aus Manhattan.

Der Ex-Präsident plädierte auf „nicht schuldig“. (Foto: Reuters) Donald Trump im Gerichtssaal

New York Donald Trump ist als erster ehemaliger Präsident in der US-Geschichte angeklagt worden. In der am Dienstag vor einem Gericht in New York offengelegten Anklageschrift wird dem Republikaner vorgeworfen, in 34 Fällen Geschäftsunterlagen verfälscht zu haben. Der 76-Jährige plädierte auf „nicht schuldig“.

Unter großem Polizeiaufgebot und begleitet von Demonstrationen war der frühere US-Präsident Donald Trump zuvor zur Verlesung der Anklage gegen ihn vor Gericht eingetroffen. Der Republikaner lief begleitet von Sicherheitsleuten in das Gerichtsgebäude in Manhattan und wurde dort zunächst vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Bei seiner Ankunft winkte er Schaulustigen kurz zu. Es ist das erste Mal in der US-Geschichte, dass sich ein Ex-Präsident in einem Strafverfahren verantworten muss. Die Ankunft am Gericht wurde begleitet von großen Sicherheitsvorkehrungen und Demonstrationen seiner Unterstützer wie auch Gegner.

Wegen befürchteter Ausschreitungen hatte New York die Sicherheitsvorkehrungen deutlich erhöht. Hunderte Journalisten postierten sich rund um das Gericht.