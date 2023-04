Anklage in New York Trump plädiert auf nicht schuldig vor New Yorker Gericht

Das Gericht klagt Donald Trump in 34 Punkten an. Es geht um Unterlagenfälschung im Zusammenhang mit Schweigegeld-Zahlungen an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels.

Der Ex-Präsident plädierte auf „nicht schuldig“. (Foto: Reuters) Donald Trump im Gerichtssaal

New York Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten hat vor dem höchsten New Yorker Gerichtshof auf nicht schuldig plädiert. Zuvor hatte ihm der Richter Juan Merchan in 34 Punkten angeklagt. In dem Gerichtsgebäude sollte er eine Reihe von Formalien absolvieren. Anschließend verließ er das Gericht, ohne sich vorher oder nachher an Schaulustige oder Journalisten zu wenden.

In dem Verfahren geht es um Schweigegeld-Zahlungen aus dem Jahr 2016 an die ehemalige Porno-Darstellerin Stormy Daniels, die auch ein Buch über ihre Verhältnis zum Präsidenten geschrieben hat. Trump wird unter anderem vorgeworfen, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um die Schweigegeld-Zahlungen zu vertuschen.

Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass sich ein Ex-Präsident in einem Strafverfahren verantworten muss. Die Grand Jury am Strafgericht von Manhattan hatte vergangene Woche für die Anklage gegen Trump gestimmt.