Anschlag auf Ex-Premier Abschied von Shinzo Abe: Das japanische Trauma

Japaner sind politische Gewalt nicht gewohnt. Am Tag der Trauerfeier für Shinzo Abe ringen die Menschen um Fassung – und sorgen sich um ihre bisher friedliche Welt.

Japaner verabschieden sich von ihrem ehemaligen Premier. (Foto: IMAGO/Kyodo News) Beisetzung von Shinzo Abe

Tokio Im weißen Zelt am Zozo-Tempel ist ein Foto Shinzo Abes aufgestellt. Er lacht darauf, trägt ein weißes Hemd. Umrahmt ist das Bild von weißen Blumengestecken. „Shinzo, vielen Dank!“, ruft jemand. In der großen Anlage im Zentrum Tokios findet am Dienstagmorgen die Trauerfeier für den ermordeten früheren Regierungschef Shinzo Abe statt.

Sie ist dem Familien- und Freundeskreis vorbehalten, doch für den Rest des Volkes steht auf der anderen Seite des Tempels ein Schrein. Dort hat sich eine mehrere Hundert Meter lange Schlange gebildet.

Mädchen in Cosplay-Kostümen, Jungen in ihren Schuluniformen, Angestellte in der Mittagspause, Männer und Frauen in Trauerkleidung – Japaner aus allen Schichten und Altersgruppen stehen an.