 António Guterres: Die späte Friedensmission des UN-Generalsekretärs

Genf Endlich macht sich der Generalsekretär der Vereinten Nationen auf den Weg nach Moskau. António Guterres will am Dienstag in der Hauptstadt Russlands für ein Schweigen der Waffen in der Ukraine werben.

Der 72-Jährige dürfte den russischen Angriffskrieg in höflich verpackter Form anprangern, einen Waffengang, der nach seiner Überzeugung „nicht zu gewinnen“ ist. Mehr als zwei Monate nach Beginn der Invasion ergreift der Generalsekretär der UN, deren oberstes Ziel die Wahrung des Weltfriedens ist, nun persönlich die Initiative.

Guterres wird auf seiner Mission mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zu Mittag essen, und er wird zu Präsident Wladimir Putin vorgelassen. Kann Guterres den Kriegsherrn Putin von einem Waffenstillstand oder sogar von einer politischen Lösung für den Ukrainekonflikt überzeugen? Diplomaten bezweifeln das. Die Erfolgsaussichten werden als gering eingeschätzt, weil der frühere portugiesische Regierungschef dem russischen Herrscher kaum etwas anzubieten hat. „Guterres kommt mit leeren Händen, und er wird, so ist zu befürchten, mit leeren Händen gehen“, sagt ein Botschafter bei den UN in Genf, der anonym bleiben will.

Als Minimalziel wird Guterres auf einer ungestörten Arbeit für Tausende humanitäre Helferinnen und Helfer in der Ukraine pochen. „Wir brauchen sicheren, ungehinderten Zugang zu allen Gebieten“, fordert Guterres für seine Mitarbeiter, die täglich ihr Leben riskieren. Doch selbst wenn Putin Erleichterungen verspricht, kann Guterres sich nicht auf das Wort des Kremlchefs verlassen. Zu oft hat Putin seine Gesprächspartner ausgetrickst, getäuscht und belogen. Warum sollte der Machthaber ausgerechnet die Wünsche des UN-Generalsekretärs erfüllen?

Der Sozialist Guterres steht in Moskau nicht hoch im Kurs

Ohnehin steht Guterres in Moskau nicht hoch im Kurs. Denn der Sozialist aus Lissabon und gläubige Katholik verurteilte die Putin-Invasion mit klaren Worten als „Verletzung der Charta der Vereinten Nationen“. Der Krieg habe „zu einem sinnlosen Verlust von Leben, massiven Verheerungen in Städten und der Zerstörung ziviler Infrastruktur“ geführt. Die Massaker in Butscha, mutmaßlich von russischen Einheiten verübt, nannte Guterres „entsetzlich“.

So eindeutig der UN-Generalsekretär diese Gräuel ansprach, so passiv verhielt er sich lange bei möglichen Friedensvermittlungen. Das Nichtstun des Generalsekretärs ging so weit, dass ehemalige UN-Funktionäre offen eine aktive Rolle anmahnten. Anderenfalls würden die Vereinten Nationen „mehr und mehr irrelevant“, und ihnen drohe das Schicksal des glücklosen Völkerbundes. Der Völkerbund löste sich nach dem Zweiten Weltkrieg, den er nicht verhindern konnte, selbst auf.

Tatsächlich beauftragte Guterres erst Anfang April den UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths damit, in Russland und in der Ukraine die Chancen für eine Feuerpause auszuloten. Und erst Mitte voriger Woche gab ein UN-Sprecher bekannt, dass Guterres die Präsidenten Russlands und der Ukraine zu Treffen in ihren Hauptstädten aufgefordert habe.

Nach bisherigen Plänen wird Guterres am Donnerstag Staatschef Wolodimir Selenski in Kiew sprechen. Selenski kritisierte prompt, dass Guterres zuerst nach Moskau reist – und nicht zuerst nach Kiew. „Wieso?“, empörte sich Selenski. „Um Signale aus Moskau zu übermitteln?“

