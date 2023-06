 Antony Blinken in Peking: Das ist die Strategie hinter der China-Reise

Nach monatelanger Eiszeit ist US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag in der Volksrepublik eingetroffen. Beide Seiten verbinden strategische Interessen – doch viele Ungewissheiten prägen die Gespräche.

Am Abend ist ein gemeinsames Essen der beiden Außenminister geplant. (Foto: AP) Antony Blinken (l.) und Qin Gang

Peking, Washington Kurz bevor US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag in Peking eintraf, schickte US-Präsident Joe Biden eine versöhnliche Botschaft in Richtung China. Die Sätze wirkten wie eine schnell dahingesagte Bemerkung. Doch was Biden auf dem Weg zu einer Wahlkampfkundgebung erklärte, könnte einen der größten Konfliktpunkte zwischen den USA und China entschärft haben.

Biden legte am Samstag nahe, der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping habe wohl niemals beabsichtigt, einen Spionageballon über sensible amerikanische Militäreinrichtungen fliegen zu lassen. „Ich glaube nicht, dass die Führung wusste, wo der Ballon war, was er enthielt und was vor sich ging“, sagte Biden vor dem präsidialen Flugzeug Air Force One. „Ich denke, es war eher peinlich als absichtlich.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen