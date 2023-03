 Arbeiten im Ausland: Auswandern nach Spanien – Die Vor- und Nachteile

Spanien gehört zu den beliebtesten Zielen der Deutschen, um dort zu leben und zu arbeiten. Seit Januar bietet ein neues Gesetz Vorteile für Start-ups, Investoren und Digitalnomaden.

Spanien ist eines der beliebtesten Auswandererziele für Deutsche. (Foto: Getty Images) Skyline von Madrid

Madrid Philipp Schöppler wollte wegen der Sprache unbedingt in Spanien leben. Im vergangenen Sommer siedelte der 30 Jahre alte Biochemiker deshalb nach Madrid über. Er hat sich seinen Traum erfüllt, muss dafür aber ein niedrigeres Gehalt und eine höhere Miete in Kauf nehmen. Allerdings gleichen Steuervorteile in Spanien seine finanziellen Einbußen zumindest teilweise aus.

Der 30 Jahre alte Schöppler, der in Deutschland für den amerikanischen Biotech-Konzern Thermo Fisher Scientific gearbeitet und dort als Vertriebler Laborausrüstungen an Pharma- und Biotech-Konzerne verkauft hatte, ist nicht der Einzige, den es nach Spanien zieht.

Für deutsche Auswanderer ist das Land auf der iberischen Halbinsel nach der Schweiz und Österreich das drittbeliebteste Land in Europa. Wer allerdings auf Mallorca, an der Costa Brava oder in Barcelona seinen Lebensunterhalt verdienen will, muss vom durchschnittlichen Gehaltsniveau über Mietkosten bis zu Steuersätzen einiges beachten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen