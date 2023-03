 Arbeiten in Thailand: So glücklich sind deutsche Auswanderer mit ihrem Job

Thailand ist für Deutsche eines der beliebtesten Auswanderungsziele in Asien. Doch eine Karriere ist für Ausländer dort nicht immer einfach. Zwei Expats berichten.

Die Hauptstadt von Thailand lockt mit niedrigen Lebenshaltungskosten. (Foto: Reuters) Skyline von Bangkok

Bangkok Rund Fünf Jahre ist Johannes Kagerers erster Bangkok-Besuch her – ein Zwischenstopp in Thailand auf einer Reise von Neuseeland nach Moskau. „Damals dachte ich mir, dass das der letzte Ort ist, an dem ich leben wollte“, erinnert er sich.

Ein Zufall sorgte dafür, dass Kagerer der Zehn-Millionen-Einwohner-Stadt kurz darauf eine zweite Chance gab: Seine damalige Partnerin bekam dort einen Job, er zog mit ihr mit. Als die Beziehung zu Ende ging, war Kagerer bereits fest in seiner neuen Heimat verwurzelt – und blieb. „Ich bin zum Fan der Stadt geworden“, sagt der 34-jährige Wirtschaftswissenschaftler.

