Arbeitsmarkt In Spanien und Italien gibt es so viele Jobs wie nie – doch das ist keine gute Nachricht

In Spanien und Italien sehen die Arbeitsmarktzahlen überraschend gut aus. Finden Südeuropas Sorgenstaaten doch noch den Weg aus der Dauerkrise? Experten warnen vor Risiken.

Die Zahl der Niedrigverdiener ist während der Covid-Krise um 400.000 auf rund drei Millionen Italiener angewachsen. (Foto: dpa) Italien Gastronomie

Madrid, Rom Die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus dem Süden Europas scheinen eindrucksvoll: Italiens Arbeitslosenquote ist im März auf 8,3 Prozent gesunken. Das ist der niedrigste Stand seit 2010. Gleichzeitig liegt die Erwerbstätigenquote bei knapp 60 Prozent, ein neuer Rekord. In Spanien übersteigt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mittlerweile das Niveau von vor der Pandemie. Im April gab es erstmals 20 Millionen Beschäftigte – so viele wie nie zuvor.

Der Jobboom in Madrid und Rom kommt angesichts von Ukrainekrieg und global gestörten Lieferketten überraschend. Obendrein waren beide Länder in der Pandemie von einem besonders starken Einbruch der Wirtschaft getroffen: In Spanien schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt in 2020 um zwölf Prozent, in Italien lag das Minus bei rund neun Prozent. Zwar erholten sich beide Volkswirtschaften im vergangenen Jahr, das Vorkrisenniveau ist aber noch lange nicht erreicht.