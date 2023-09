Argentinien Wie der ultraliberale Javier Milei die Wirtschaft wiederbeleben will

Argentinien war einmal reich, vor allem durch den Handel mit Europa. Dann wurde es ruiniert. Nach der Wahl könnte es einen radikalen Wandel in der Wirtschaftspolitik geben.

Der Ökonom hat bereits die Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl gewonnen. (Foto: AP) Javier Milei bei einer Wahlveranstaltung

Salvador Argentiniens Wirtschaft steckt tief in der Krise – und ein ultraliberaler Ökonom will sie mit für das Land unkonventionellen Maßnahmen retten. Der 52-jährige Javier Milei hat gute Chancen, bei der Wahl am 22. Oktober oder einer anschließenden Stichwahl zum neuen Präsidenten gewählt zu werden.

Bei den landesweiten Vorwahlen Mitte August überholte er die gesamte Konkurrenz aus dem politischen Establishment. Milei fordert den Wirtschaftsminister Sergio Massa, der eine peronistische, also eine auf die Ideologie des langjährigen Präsidenten Juan Domingo Perón zurückgehende Allianz hinter sich versammelt, und die oppositionelle Mitte-rechts-Kandidatin Patricia Bullrich heraus.

Die Inflation in Argentinien liegt bei 115 Prozent, in Lateinamerika die zweithöchste nach der in Venezuela. Die Teuerung droht unkontrollierbar zu werden und zur Hyperinflation auszuwachsen. Gerade hat Wirtschaftsminister Massa noch einmal die Sozialausgaben erhöht, um Stimmen zu gewinnen. Das dürfte die Entwertung weiter anheizen.

Argentiniens Bürger sind offen für den Wandel