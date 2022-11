Armin Steinbach Allein gegen das Ölkartell: Deutscher Ökonom will die Opec zerschlagen

Der deutsche Ökonom und frühere Spitzenbeamte Armin Steinbach hat die Opec verklagt. Der Fall hat das Zeug zum Politthriller – und könnte der Bundesregierung noch viel Ärger einbringen.

Der Ökonom und Jurist hofft, dass seine Klage einen Präzedenzfall schafft. Armin Steinbach

Brüssel Mit seiner Reise nach Saudi-Arabien hat sich Joe Biden nichts als Ärger eingehandelt. Der US-Präsident wollte die Saudis dazu bringen, mehr Öl zu fördern, um die Weltwirtschaft zu stützen und den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu schwächen.

Doch der Plan ging nicht auf: Die Saudis taten das genaue Gegenteil. Im Opec-Kartell setzten sie vor einigen Wochen eine Produktionskürzung durch, der Ölpreis stieg und mit ihm Putins Exporterlöse. Das teure Benzin ist Bidens größte Sorge bei den Kongresswahlen am 8. November.

Was der vermeintlich mächtigste Mann der Welt auf diplomatischem Weg nicht geschafft hat, will jetzt ein früherer deutscher Spitzenbeamter vor Gericht erreichen: Armin Steinbach, ehemaliger Referatsleiter im Wirtschafts- und im Finanzministerium. Steinbach hat den staatlichen saudischen Ölkonzern Saudi Aramco, das wertvollste Unternehmen der Welt, in Berlin verklagt, zusammen mit anderen arabischen Ölfirmen und der Opec.