Eine riesige Bevölkerung, hohe Wachstumsraten und eine Alternative zu China: Indien weckt derzeit große Hoffnungen. Princeton-Ökonom Mody rechnet jedoch mit einer herben Enttäuschung.

Der Ökonom hält die Chancen Indiens für überbewertet. (Foto: Tania/contrasto/laif) Ashoka Mody

Die Erwartungen an Indien sind groß: Seit diesem Jahr gilt das Land mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern als der bevölkerungsreichste Staat der Erde. Analysten rechnen damit, dass Indien auf absehbare Zeit das höchste Wirtschaftswachstum der großen Industrie- und Schwellenländer erzielen wird.

Die Regierung in Neu-Delhi erhofft sich, dass das Land bereits in diesem Jahrzehnt zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen wird, Konzerne wie Apple versuchen, mithilfe von Zulieferern in Indien eine Alternative zu China zu schaffen.

Doch es läuft nicht alles rund bei Indiens erhofftem Aufstieg: Regelmäßig scheitern große Investitionsprojekte in dem Land – zuletzt zog sich der taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn aus einem knapp 20-Milliarden-Dollar-Projekt zur Chipfertigung in Indien zurück – offenbar auch, weil das Unternehmen vergeblich auf versprochene Wirtschaftshilfen aus Delhi wartete.

