Asien Abkopplung von China: Globale Konzerne investieren jetzt viel lieber in Südostasien und Indien

Bangkok Seinen rasanten wirtschaftlichen Aufstieg untermauert Vietnam mit bunten Bauklötzen. Für eine Milliarde Dollar plant der Spielzeughersteller Lego eine neue Fabrik in einem Industriepark 50 Kilometer nördlich der vietnamesischen Wirtschaftsmetropole Ho-Chi-Minh-Stadt.

In Kürze soll es mit dem Bau des Großprojektes losgehen: Der dänische Konzern will in dem südostasiatischen Land eine Fläche von mehr als 160.000 Quadratmeter nutzen und 4000 Menschen einen Arbeitsplatz bieten – eine der umfangreichsten Investitionen in Vietnam in diesem Jahr.

Mit dem geplanten Produktionsstart im Jahr 2024 wird Legos Lieferkette deutlich krisenresistenter. Bisher hat das Unternehmen in Asien nur in China produziert. Nun bekommt es auf dem Kontinent ein kräftiges zweites Standbein.

Lego gehört zu einer langen Reihe westlicher Firmen, die sich zwar nicht gänzlich von China abwenden – aber dennoch mit großem Einsatz an Alternativen arbeiten. Vietnam zählt zu ihren beliebtesten Zielen. Auch der Elektronikriese Apple baut seine Präsenz in dem Land gerade massiv aus: iPads und die Kopfhörer AirPods lässt der Konzern dort bereits herstellen – nun sollen auch noch MacBooks und die Apple Watch hinzukommen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Produktionsumschichtungen sind Teil einer gravierenden Verschiebung in Asiens Investitionslandschaft. Angesichts geopolitischer Spannungen und Chinas Corona-Politik gerät die Volksrepublik bei den Investitionsentscheidungen internationaler Konzerne zunehmend ins Abseits. Stattdessen rücken Südostasien und Indien immer stärker in den Fokus. Das liegt auch daran, dass dort die Wirtschaft im Vergleich zu China brummt.

Investitionen in China gehen stark zurück

Die Entwicklung zeigt sich an den Daten für grenzüberschreitende Firmenübernahmen und Fusionen (M&A) für das erste Halbjahr, die Ökonominnen der französischen Investmentbank Natixis ausgewertet haben. Demnach ging das Dealvolumen in China seit Beginn der Coronakrise massiv zurück: Im ersten Halbjahr 2020 verzeichnete das Land inklusive Hongkong noch Investitionen von mehr als 24 Milliarden Dollar. Zwei Jahre später schlugen nur noch rund sechs Milliarden Dollar zu Buche.

In der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean – zu der neben Vietnam unter anderem auch Indonesien, Malaysia, Thailand und die Philippinen gehören – geht der Trend in die entgegengesetzte Richtung: Die Region erhielt bei grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres Investitionen mit einem Volumen von knapp 16 Milliarden US-Dollar. Zwei Jahre zuvor waren es im gleichen Zeitraum lediglich etwas mehr als fünf Milliarden Dollar.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank das Transaktionsvolumen in allen Regionen des Kontinents. Das Kräfteverhältnis hat sich dabei aber klar verschoben: Chinas Anteil bei den internationalen Zukäufen im Asien-Pazifik-Raum sank binnen zwei Jahren von 37 auf 13 Prozent – laut Natixis der niedrigste Wert seit 2006.

Südostasiens Anteil wuchs hingegen von acht auf zuletzt 33 Prozent. Inklusive Indien kommt der Süden Asiens sogar auf 56 Prozent des Transaktionsvolumens – zehn Prozentpunkte mehr als Anfang 2020. Alicia Garcia Herrero, Chefvolkswirtin für den Asien-Pazifik-Raum bei Natixis sagt: „Die Zuflüsse wurden umgeleitet, unter anderem um dem steigenden Bedarf an Diversifizierung der Lieferketten Rechnung zu tragen.“

In ihrer Analyse der Investitionslandschaft konzentrierten sich die Analysten der Bank auf Firmenzukäufe, weil vergleichbare Daten dazu früher und detaillierter vorliegen als andere Formen von Direktinvestitionen im Ausland. Der Aufbau komplett neuer Betriebsstätten – wie etwa im Fall von Lego – wird in der Natixis-Analyse nicht erfasst.

Laut den Studienautoren gibt es zwischen beiden Investitionsarten aber einen positiven Zusammenhang. Wo M&A-Geschäfte zunehmen, steigen demnach in der Regel auch die Fabrikneubauten.

Kräftige Erholung in Südostasien

Als Gründe für die Verlagerung des Investitionsschwerpunktes führt Herrero die wachsende geopolitische Kluft zwischen dem Westen und China sowie die „sich rapide verschlechternde makroökonomische Aussichten und das Festhalten an der Null-Covid-Politik“ in der Volksrepublik an. Corona-Lockdowns in China hatten immer wieder zu Störungen in den Lieferketten geführt. Chinas Wirtschaftsleistung wird in diesem Jahr nach Prognosen des Internationalen Währungsfonds lediglich um 3,3 Prozent zulegen – der niedrigste Wert seit mehr als vier Jahrzehnten.

In Südostasien und Indien ist mit dem beinahe vollständigen Wegfall von Corona-Restriktionen eine kräftige Erholung der Wirtschaft angelaufen. In Malaysia legte das BIP im zweiten Quartal mit einem Plus von 8,9 Prozent deutlich stärker zu als von Analysten erwartet. Vietnam meldete für den Zeitraum ebenfalls einen kräftigen Zuwachs von 7,7 Prozent.

Indonesien, Südostasiens größte Volkswirtschaft, übertrumpfte die Analystenerwartungen mit einer Wachstumsrate von 5,4 Prozent. In Indien, das seine Daten für das zweite Quartal am Mittwoch vorstellen wird, erwarten Ökonomen gar Zuwächse von rund 15 Prozent – unter anderem wegen eines relativ schwachen Quartals im Vorjahr und eines kräftigen Konsumanstiegs.

Indonesien ist Südostasiens größte Volkswirtschaft. (Foto: dpa) Textilfirma in Sukoharjo, Indonesien

Nach einzelnen Ländern aufgeschlüsselt erhielten laut Natixis-Analyse im ersten Halbjahr Indien und Indonesien die größten M&A-Zuflüsse. Im Verhältnis zu seiner Größe profitiere Indonesien besonders stark, heißt es in dem Bericht. Indonesiens Volkswirtschaft entspricht nicht einmal einem Zehntel der Wirtschaftsleistung Chinas – dennoch zog das Land zuletzt mehr als doppelt so viel M&A-Kapital an wie die Volksrepublik.

Auch die von der Regierung in Jakarta veröffentlichten Daten zu den ausländischen Direktinvestitionen insgesamt belegen ein beispielloses Interesse an dem Land: Allein im zweiten Quartal betrugen die Zuflüsse 10,9 Milliarden Dollar – 40 Prozent mehr als im Vorjahr und so viel wie noch nie seit Beginn der Datenreihe vor einem Jahrzehnt.

Besondere Zugkraft hat der Bergbausektor. Indonesiens Regierung setzt dabei auf Exportverbote von Rohmaterialien wie Nickelerz – eine wichtige Grundlage für Batterien von Elektrofahrzeugen. Abnehmer werden so dazu gebracht, Verarbeitungsanlagen vor Ort aufzubauen.

Die Regierung hofft, auch den größten Elektroautohersteller Tesla zu einer Investition zu bewegen. Einen milliardenschweren Kauf lokal verarbeiteter Nickelprodukte habe Elon Musk schon zugesagt, teilte das zuständige Ministerium in Jakarta vor wenigen Wochen mit.

Mehr: Kampfjets in Thailand, Spionageschiff in Sri Lanka: So baut Chinas Militär seinen Einfluss aus