Asien China schickt Militärflugzeuge und Schiffe in Richtung Taiwan

Das taiwanische Verteidigungsministerium hat 32 Flugzeuge und neun Marineschiffe entdeckt. Die Flotte hat die De-facto-Landesgrenze überquert. Taiwan hat seinerseits das Militär aktiviert.

Das Verhältnis zwischen dem Inselstaat und China ist angespannt. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Die Landesflagge Taiwans

Peking China hat nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums zahlreiche Militärflugzeuge und Schiffe in die Gegend der Insel geschickt. In einem Zeitraum von 24 Stunden zwischen Freitag- und Samstagmorgen seien 32 Flugzeuge und neun Marineschiffe entdeckt worden, teilte das Ministerium mit. Die Flugzeuge hätten zum Teil die De-facto-Grenze zwischen China und Taiwan in der Taiwanstraße überquert. Taiwan habe eigene Flugzeuge, Schiffe und Raketensysteme aktiviert, um zu reagieren.

China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als Teil seines Staatsgebiets. Die kommunistische Regierung Chinas hat die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, Taiwan mit Gewalt unter ihre Kontrolle zu bringen. Im vergangenen Jahr hat Peking Militärübungen in der Gegend der Insel verstärkt.

Das US-Außenministerium hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass es einem Verkauf von technischen Systemen für F-16-Kampfflugzeuge und damit verbundener Ausrüstung an Taiwan zugestimmt habe. Der Deal hat einen Umfang von einer halben Milliarde Dollar. Das chinesische Verteidigungsministerium teilte am Freitag mit, die Vereinbarung sei eine „grobe Einmischung“ in die inneren Angelegenheiten Chinas.

