Asien China startet Manöver vor Ankunft deutscher Delegation in Taiwan

Eine Gruppe deutscher Politiker ist am Montag in der taiwanesischen Hauptstadt angekommen. In der Nacht zuvor erhöhte China seine Militärpräsenz vor der Küste des Inselstaats.

Dieses undatierte Bild eines chinesischen Kampfjets veröffentlichte Taiwans Verteidigungsministerium. (Foto: AP) Drohung vom Festland

Taipeh Das chinesische Militär hat kurz vor dem Besuch einer deutschen Delegation in Taiwan Militärübungen begonnen. Am Montag traf eine Delegation deutscher Abgeordneter unter Führung von Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Bundestags, in Taiwan ein.

Das taiwanische Verteidigungsministerium teilte mit, in einem 24-stündigen Zeitraum zwischen sechs Uhr morgens am Sonntag und sechs Uhr morgens am Montag habe das chinesische Militär 57 Kriegsflugzeuge und vier Schiffe in Richtung Taiwan entsandt.

Von den Kampfflugzeugen hätten 28 die inoffizielle Grenze in der Taiwanstraße überquert. China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets und schickt fast täglich Kriegsflugzeuge oder Marineschiffe in Richtung der Insel. Die jüngsten Militärübungen hätten „den Frieden und die Stabilität“ in der Gegend massiv gestört, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium mit.

China gab die Militärübungen gegen 23 Uhr (Ortszeit) am Sonntag bekannt. Es gehe dabei hauptsächlich darum, Angriffe auf Land und im Meer zu üben, ging aus einer Mitteilung des chinesischen Militärs hervor.

Im Rahmen des Besuchs der deutschen Delegation ist ein Treffen mit der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen, der Leitung des nationalen Sicherheitsrats von Taiwan und dem Rat für Festland-Angelegenheiten („Mainland Affairs Council“) geplant. Mehr: Wie sich die Bundesregierung gegenüber Peking neu aufstellen will