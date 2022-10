Asien Nordkorea testet erneut Rakete

Erst am Dienstag hatte Nordkorea eine Mittelstreckenrakete in Richtung des Japanischen Meers getestet. Die USA verurteilen die Serie jüngster Tests scharf.

Erst am Dienstag hatte Nordkorea eine Mittelstreckenrakete getestet. (Foto: IMAGO/Kyodo News) Raketentests

Tokio/Seoul Nordkorea hat erneut eine Rakete in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer) abgefeuert. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstagmorgen (Ortszeit) unter Berufung auf das Militär. „Nordkorea hat eine mutmaßliche ballistische Rakete abgefeuert“, hieß es in einem Tweet des Büros des japanischen Premierministers.

Erst am Dienstag hatte Pjöngjang eine ballistische Mittelstreckenrakete in Richtung des Japanischen Meeres geschickt. Es war das erste Mal seit knapp fünf Jahren, dass eine nordkoreanische Rakete über die japanische Inselgruppe geflogen war. Sowohl die USA als auch die Nato verurteilten den Test scharf.

Mehr: Nordkorea feuert Rakete über japanisches Territorium hinweg – Südkorea reagiert mit Präzisionsbomben im Gelben Meer

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen