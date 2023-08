Asien Nordkoreas Kim überwacht Raketentest – Südkoreas und USA beginnen Militärübungen

Nordkorea hat erneut einen strategischen Marschflugkörper abgeschossen. Ab Montag starten gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un soll den Abschuss überwacht haben. (Foto: dpa) Abschusstest von Marschflugkörpern in Nordkorea

Seoul Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA den Abschuss strategischer Marschflugkörper von einem Kriegsschiff aus überwacht.

Der Test habe dazu gedient, die „Kampffunktion des Schiffes und die Eigenschaften seines Raketensystems“ zu überprüfen und gleichzeitig die Fähigkeit der Matrosen zu verbessern, eine „Angriffsmission in einem echten Krieg“ durchzuführen, berichtete KCNA am Montag, ohne das Datum des Besuchs des Staatschefs bei der an der Ostküste stationierten Marineflotte zu nennen. Das Schiff habe sein Ziel „schnell und ohne einen einzigen Fehler“ erreicht.

Ab Montag beginnen die jährlichen gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA, um die gemeinsame Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Nordkorea zu verbessern. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs werden die diesjährigen Übungen die größten aller Zeiten sein und Zehntausende Soldaten beider Seiten sowie einige UN-Mitgliedsstaaten mobilisieren. Die Regierung in Pjöngjang bezeichnete die Übungen als Probe für einen Atomkrieg.