Asien-Reise „Wichtiger denn je“: Pelosi verteidigt Taiwan-Reise vor wichtigen Treffen am Mittwoch

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses provoziert mit ihrem Besuch in Taipeh Spannungen in China, Taiwan und zu Hause in den USA. China zieht erste Konsequenzen.

Der Reise der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses ist stark umstritten. (Foto: AP) Nancy Pelosi

New York Noch nie zuvor hat die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses so viel internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nancy Pelosi werde am Mittwoch das Parlament besuchen, eine Pressekonferenz mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen abhalten und mit ihr zu Mittag essen, wie US-Medien berichten. Danach will sie sich mit demokratischen Aktivisten treffen. Kurz nach der Landung am Dienstag veröffentlichte Pelosi einen Gastbeitrag in der „Washington Post“, in dem sie ihre umstrittene Reise rechtfertigte.

„Unsere Diskussionen mit unseren Partnern in Taiwan werden sich darauf konzentrieren, unsere Unterstützung für die Insel zu bekräftigen und unsere gemeinsamen Interessen zu vertiefen“, so Pelosi. Dazu gehöre, eine „freie und offene indo-pazifische Region“ zu stärken. „Amerikas Solidarität mit Taiwan ist wichtiger denn je“, stellte Pelosi klar, die schon lange als scharfe China-Kritikerin gilt und sich auch in ihrem Gastbeitrag nicht mit Kritik an Peking zurück hielt.