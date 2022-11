Asien Seoul: Nordkorea feuert wieder Rakete ab

Im Bruch mit UN-Resolutionen testet Nordkorea wieder einmal eine ballistische Rakete. Dabei könnte es sich um eine Interkontinentalrakete gehandelt haben.

Immer wieder testet Nordkorea ballistische Raketen. (Foto: dpa) Nordkorea

Seoul Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine potenziell atomwaffentaugliche Rakete abgefeuert. Die ballistische Rakete sei in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul am Freitag mit. Berichte der südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap, es könnte sich um eine Interkontinentalrakete mit mehreren tausend Kilometern Reichweite handeln, bestätigte die oberste Kommandostelle zunächst nicht.

UN-Resolutionen verbieten der selbst erklärten Atommacht Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die mit einem Nuklearsprengkopf bestückt werden können.

Mehr: Nordkorea hat offenbar erneut eine atomwaffentaugliche Rakete getestet. Seit Anfang des Monats zählt Südkorea bereits 25 solcher Raketen aus dem Nachbarland.

