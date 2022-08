Asien Singapur erlaubt Sex zwischen Männern – was das mit dem globalen Fachkräftewettbewerb zu tun hat

Der südostasiatische Stadtstaat präsentiert sich gerne als fortschrittlich, pflegt aber ein Sexualrecht aus der Kolonialzeit. Das soll sich jetzt ändern.

Der Stadtstaat gilt als sehr fortschrittlich – bei der Gesetzgebung herrschen jedoch teilweise antiquierte Zustände. (Foto: dpa) Singapur gilt das Stadt der Zukunft

Bangkok Singapur gibt sich gerne als Vorzeigeland, das seiner Zeit voraus ist: Paketlieferung per Roboter, Hühnchenfleisch aus dem Bioreaktor und Flugtaxis zwischen den Wolkenkratzern – technologisch gibt es kaum eine fortschrittlichere Metropole. Doch gesellschaftspolitisch hängt das südostasiatische Finanzzentrum noch tief im vorigen Jahrhundert fest: Paragraf 377A des Strafgesetzbuches – eingeführt von den britischen Kolonialherrschern in den 1930er-Jahren – verbietet Sex zwischen Männern. Die Strafe: bis zu zwei Jahre Gefängnis.

Jahrzehntelang weigerte sich die Regierungspartei PAP, die seit der Staatsgründung ununterbrochen an der Macht ist, die diskriminierende Vorschrift abzuschaffen – unter Verweis auf tief sitzende konservative Ansichten in der Bevölkerung. Doch nun wagt Premierminister Lee Hsien Loong die Zeitenwende: Er kündigte am Sonntag in einer TV-Ansprache das Aus für das Homosexualitätsverbot an.