Weil die Nachfrage aus Europa stark steigt, kommen Schwellenländer in Asien immer schwerer an Flüssiggas und Kohle. Die wirtschaftlichen Konsequenzen sind enorm.

Europas Bedürfnis nach Kohle führte in einigen Ländern in Asien bereits zu vermehrten Stromausfällen. (Foto: IMAGO/Panama Pictures) Kohlekraftwerk

Bangkok Europas Suche nach Energiealternativen zu Russland stellt Asiens Energieversorgung auf die Probe. Nachdem bereits das Ringen um Flüssiggaslieferungen in Ländern wie Bangladesch und Pakistan massive Engpässe verursacht hatte, bringt nun das Hochfahren von Kohlekraftwerken in der EU die globalen Lieferströme durcheinander. Die Bergbauindustrie in Indonesien, dem weltweit größten Exporteur von Kraftwerkskohle, geht von einer drastischen Verschiebung aus – weg von Asiens Schwellenländern und stattdessen hin Richtung Europa.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen