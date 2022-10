Asienpolitik Politikberater Ian Bremmer: USA werden trotz Taiwan-Konflikt an China als Partner festhalten

Der Chef der Unternehmensberatung Eurasia Group erwartet keine militärische Eskalation in Asien. Auch, weil der Bremmer ein starkes Interessen der US-Privatwirtschaft an China beobachtet.

Die Angst vor einer Eskalation des Taiwan-Konflikts ist groß. (Foto: Xinhua / eyevine / laif) Übung der chinesischen Armee in der Nähe von Taiwan

Tokio Trotz des Taiwan-Konflikts werden die USA und China auf absehbare Zeit weiterhin Geschäfte miteinander machen, glaubt der angesehene Politikberater und Chef der Eurasia Group, Ian Bremmer. Statt eines echten Decouplings erwartet er ein schrittweises und unvollständiges Abrücken der Amerikaner. Mehr sei nicht im Interesse der US-Wirtschaft, sagte er dem Handelsblatt.

Die Unternehmen in den USA stünden einer Entkopplung kritisch gegenüber und übten entsprechend Einfluss aus. So gebe es zwar viele politische Themen, bei denen sich die USA und China nicht einig seien. „Aber der private Sektor, der in den USA sehr mächtig ist und die Politik mehr als in anderen Ländern bestimmt, engagiert sich sehr für den chinesischen Markt und möchte mehr investieren“, berichtet Bremmer. Zudem gebe es gegen China keine große globale Koalition wie gegen Russland – „und Biden weiß das“.