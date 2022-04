Asylrecht London will Asylbewerber künftig nach Ruanda schicken

Die britische Regierung hat eine Vereinbarung mit dem afrikanischen Land zur Flüchtlingsunterbringung getroffen. Es gibt Kritik an dem Plan.

Boris Johnson berichtet bei einer Pressekonferenz von seinen Plänen mit der Regierung Ruandas. (Foto: dpa) Britischer Premierminister Johnson

London Die britische Regierung will künftig manche Asylbewerber nach Ruanda in Afrika bringen, wo sie auf die Entscheidung über ihren Asylantrag warten sollen. Eine entspreche Vereinbarung wurde zwischen beiden Ländern getroffen. Oppositionspolitiker und Flüchtlingshilfsorganisationen kritisierten den Plan als nicht umsetzbar und inhuman. Die Regierung in London sprach von einer „wirtschaftlichen Entwicklungspartnerschaft“.

Medienberichten zufolge würden manche der allein reisenden Männer, die in kleinen Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangen, ins 6400 Kilometer entfernte Ruanda geflogen. Dort wollte Innenministerin Priti Patel am Donnerstag Einzelheiten des Plans vorstellen. Simon Hart, der Regierungsminister für Wales, sagte, das Arrangement koste Großbritannien etwa 120 Millionen Pfund (144 Millionen Euro). Ziel sei, das Geschäftsmodell von Menschenschmugglern zu durchbrechen.

Wenn es eine Vereinbarung mit der ruandischen Regierung „über die ordentliche und humane Behandlung dieser Leute“ gebe, würden die Verbrecherbanden erkennen, dass ihre potenzielle Einkommensquelle austrocknen werde, sagte Hart.

Steve Valdez-Symonds, Flüchtlingsdirektor der britischen Sektion von Amnesty International, sprach von einer „schockierend schlecht durchdachten Idee“. Sie werde weiteres Leid schaffen, und zugleich würden riesige Summen Steuergelder verschwendet. Die düstere Menschenrechtsbilanz Ruandas mache die Idee noch schlimmer. Der Leiter der Organisation Flüchtlingsrat mit Sitz in Großbritannien, Enver Solomon, sprach von einer „grausamen und fiesen Entscheidung“ und prognostizierte, sie werde Menschenschmuggler nicht aufhalten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die Abgeordnete Lucy Powell von der oppositionellen Labour-Partei sagte, der Plan sei nicht umsetzbar, teuer und unethisch. Im vergangenen Jahr gelangten mehr als 28 000 Menschen auf kleinen Booten nach Großbritannien, nach 8500 im Jahr 2020 und lediglich 300 im Jahr 2018. Dutzende kamen ums Leben, darunter im November 27 beim Untergang eines einzigen Boots. Mehr dazu: Deutschland stellt sich auf Flüchtlinge ein – Innenministerin Faeser: sind „wachsam und vorbereitet“