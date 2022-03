Atomkraftwerke Wohin mit dem Atommüll? Europa auf der Suche nach Endlagern

Wien, Rom, London, Madrid, Paris, Stockholm Während Deutschland bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle immer noch hadert, haben einige Länder in Europa bereits einen entsprechenden Standort gefunden.

Ein Problem in Deutschland ist der Widerstand der Bevölkerung. Die wenigsten Menschen können sich mit der Idee eines Endlagers in ihrer Region anfreunden. Die Folge sind weitreichende Proteste inklusive blockierter Bahnstrecken.

Derweil wird die Zeit knapp, denn die Zwischenlager füllen sich immer mehr. In Deutschland soll eine Entscheidung spätesten 2031 fallen.

Andere europäische Länder, besonders solche, die weiter auf Atomkraft setzen, sind wesentlich schneller.

Ein Überblick unserer Korrespondenten.

Mehr als 30 Jahre hat es gedauert, doch in der letzten Januarwoche gab die schwedische Regierung grünes Licht: Das Atomendlager des Landes wird in der Gemeinde Östhammar in der Nähe des Atomkraftwerks Forsmark rund 120 Kilometer nördlich von Stockholm gebaut.

Mehrere Gemeinden hatten sich um den Standort für das Endlager bemüht. Die Lokalpolitiker versprachen sich davon neue Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen. Große Proteste seitens der Bevölkerung hat es nicht gegeben.

Rund 12.000 Tonnen Atommüll von den ursprünglich zehn Atomreaktoren sollen bei Forsmark bis zu 100.000 Jahre lang gelagert werden. Dazu werden die ausgebrannten Brennstäbe mit einer Hülle aus Gusseisen umgeben. Diese Hülsen werden anschließend in Kupferrohren versenkt und 500 Meter unter der Erdoberfläche im Granitstein verwahrt.

Von den ursprünglich zehn schwedischen Atomreaktoren sind noch sechs in Betrieb. Sie liefern rund 30 Prozent des Stroms im Land. Ein Atomausstieg ist derzeit nicht geplant. Es gibt sogar Stimmen, die einen weiteren Ausbau der Atomkraft fordern. Die ersten ausgebrannten Brennstäbe können ab 2035 ins Endlager gebracht werden. Etwa 2070 soll das Lager endgültig verschlossen werden.

Finnland



Schwedens Nachbar Finnland rühmt sich, das erste sichere Atommüll-Endlager der Welt zu haben. Tatsächlich steht in der Nähe der Kleinstadt Eurajoki an der finnischen Westküste das weltweit erste Atommüll-Endlager kurz vor der Fertigstellung.

Der 1600 Megawatt-Reaktor Olkiluoto 3 in Finnland. Daneben soll ab 2025 das Endlager Onkalo in Betrieb genommen werden. (Foto: Reuters) AKW in Finnland

Ab 2025 soll die Lagerstätte mit den Namen Onkalo – das finnische Wort für Höhle – in Betrieb genommen und mit radioaktivem Müll befüllt werden. Begonnen hat der Bau unweit vom neuen 1600 Megawatt-Reaktor Olkiluoto 3 im Jahr 2004.

Wie in Schweden setzen auch die Verantwortlichen in Finnland auf eine Einkapselung der Brennelemente in Hülsen aus Gusseisen, Bentonit und Kupfer. Die so geschützten Brennstäbe sollen dann in der Granithöhle von Onkalo in knapp 500 Meter Tiefe möglichst für immer verbleiben.

Proteste gegen das Endlager hat es kaum gegeben. Überhaupt ist die Kernenergie weitestgehend akzeptiert. Das skandinavische Land gewinnt knapp die Hälfte seines Stroms aus der Atomkraft. Finnland hat derzeit fünf Reaktoren und plant den Bau eines sechsten. In diesem Sommer wird die endgültige Baugenehmigung erwartet.



Großbritannien

In Großbritannien läuft die Standortsuche für ein Atomendlager seit Jahrzehnten – bisher vergeblich. „Es wurde noch kein Standort für ein Endlager identifiziert“, hieß es im letzten Regierungsbericht zum Thema im Mai 2021. Man suche nach einem Ort, an dem der hochradioaktive Müll „tief im Untergrund in einem System aus natürlichen und künstlichen Barrieren isoliert wird“.

Drei Sorten von Böden würden sich dafür anbieten: Granit, Tongestein und Steinsalz. Der Standort müsse die Zustimmung der lokalen Bevölkerung und Behörden finden, betont die Regierung.

Aktuell laufen Gespräche mit den Landkreisen Allerdale und Copeland in der nordenglischen Grafschaft Cumbria. Hier ist auch die Wiederaufbereitungsanlage Sellafield angesiedelt, wo derzeit drei Viertel des britischen Atommülls oberirdisch lagern.

Die Bevölkerung in Cumbria ist der Atomkraft gegenüber offener eingestellt als in anderen Landesteilen, weil Sellafield der wichtigste Arbeitgeber in der strukturschwachen Region ist. 2013 war allerdings ein erster Anlauf, hier ein Endlager anzusiedeln, an heftigen Protesten gescheitert. Als weitere mögliche Standorte sind die Gemeinden Hartlepool und Theddlethorpe im Nordosten Englands im Gespräch. Hier ist jedoch großer Widerstand zu erwarten.

Der Genehmigungsprozess für ein Endlager dauert so lange, dass es frühestens ab 2040 Jahren in Betrieb gehen könnte. Bis dahin dürfte sich der Berg an Atommüll noch vergrößert haben. Bisher hat Großbritannien mehr als 500.000 Kubikmeter an hochradioaktivem Abfall produziert.

Die Regierung setzt auf den Ausbau der Atomkraft. Der Premier Boris Johnson sieht diese als wesentlichen Pfeiler der Dekarbonisierung. Derzeit produzieren sieben Atomkraftwerke 17 Prozent des britischen Stroms. Dieser Anteil wird sich bis 2024 halbieren, weil vier dieser Kraftwerke bis dahin abgestellt werden.

Neue Kraftwerke sollen sie aber langfristig ersetzen. Ein neues Atomkraftwerk, Hinkley Point C, ist derzeit im Bau und soll 2026 ans Netz gehen. Ein weiteres, Sizewell C, ist in einem fortgeschrittenen Planungsstadium.

Frankreich

30 Jahre lang wurde in Frankreich nach einer Endlagerstätte für Atomabfall gesucht. Die Entscheidung fiel letztlich auf die ostfranzösische Gemeinde Bure bei Nancy. Die Agentur für radioaktive Abfälle (Andra) hat das Gestein vor Ort untersucht und es als geologisch stabil befunden.

Lokale und nationale Umweltschutzverbände protestierten wiederholt gegen das Projekt in Bure, zogen auch vor Gericht und wurden immer wieder abgewiesen. Bisher lagern die Brennstäbe in La Hague in Nordfrankreich zwischen.

>>> Lesen Sie hier: Macrons Wette auf Atomkraft: Frankreich will bis zu 14 neue Reaktoren bauen

Die Vorbereitungen für ein Endlager in Bure begannen im Jahr 2000. Für das Projekt mit dem Namen Cigéo soll hochradioaktiver Müll in der Tiefe von rund 500 Metern in einem Boden aus Ton und Quarz gelagert werden.

Im Jahr 2030 soll das zehnjährige Pilotprojekt beginnen. Die eigentliche Lagerung könnte dann 2040 folgen. In der Lagerstätte wäre für 60 Jahre Platz für den Abfall aller 56 Atomkraftmeiler sowie den des neuen Kernkraftwerks in Flamanville.

Italien

Italien ist zwar schon 1987, kurz nach dem Unglück in Tschernobyl, per Volksentscheid aus der Atomkraft ausgestiegen. Ein Müllproblem gibt es aber immer noch: Für 30.000 Kubikmeter hochradioaktiven Abfall sucht die Regierung seit Jahrzehnten nach einer finalen Lösung.

Die eine Hälfte des Mülls stammt aus den vier stillgelegten Meilern, die andere aus Forschung, Industrie und dem Medizinsektor. Die meisten Fässer lagern aktuell auf Arealen ehemaliger Kernkraftwerke, ein Großteil davon in Trino, einer Gemeinde in der nordwestlichen Region Piemont.

Die französische Regierung hält an der Atomkraft als Teil der Stromversorgung fest. (Foto: Reuters) Anti-Atomkraft-Proteste in Paris

Den Auftrag zur Endlagersuche bekam das 1999 vom Staat gegründete Unternehmen Sogin. Schon 2003 gab es einen Fund: Ein kleiner Ort in der Nähe der Stadt Matera im Süden des Landes wurde als passend befunden.

Doch es gab massive Proteste, Fernstraßen und Zugschienen wurden blockiert, fast 100.000 Demonstranten kamen zusammen. Die Regierung kassierte die Entscheidung wieder – seitdem blieb die Endlager-Suche erfolglos. Im vergangenen Jahr wurden dann 67 neue potenzielle Standorte identifiziert. Sechs Regionen kommen infrage, unter anderem Sardinien.

Weil die Urlaubsinsel als besonders erdbebensicher gilt, tauchen hier gleich 14 mögliche Orte auf der Liste auf. Noch in diesem Jahr soll eine endgültige Entscheidung fallen. Italien veranschlagt vier Jahre Bauzeit für das geplante Endlager.

Spanien



Spanien plant den Atomausstieg ab dem Jahr 2027, 2035 soll er abgeschlossen sein. Die sieben spanischen Atomkraftwerke müssen in den kommenden 18 Monaten einen Plan für ihre Abschaltung vorbereiten. Für den Transport und die Lagerung des Atommülls ist das staatliche Unternehmen Enresa verantwortlich, das Anfang 2020 einen neuen Entwurf für die Endlagerung erstellt hat.

Dieser sieht eine Zwischenlagerung der Abfälle für 60 Jahre ab dem Jahr 2028 vor – entweder an einem oder an mehreren Orten. Die finale Lagerung der abgebrannten Brennelemente und der hochradioaktiven Atomabfälle ist tief unter der Erde geplant und soll 2073 beginnen.

Der Entwurf muss noch diverse öffentliche Anhörungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen durchlaufen sowie von Parlament genehmigt werden. Deshalb ist für die Endlagerung noch kein konkreter Ort bekannt.

Klar ist dagegen, dass sehr schwach-, schwach- und mittelradioaktive Abfälle im dafür bereits bestehenden Endlager El Cabril in Hornachuelos, 50 Kilometer westlich von Córdoba gelagert werden.

Tschechien



Tschechien gehört zu jenen EU-Ländern, die stark auf Atomkraft setzen. So will die halbstaatliche Energiegesellschaft CEZ den Kohleanteil bei der Stromproduktion reduzieren und dafür die Leistungsfähigkeit der beiden Atomkraftwerke in Temelin und Dukovany erhöhen. Diese sollen mindestens 60 Jahre in Betrieb sein. In Dukovany ist der Bau mindestens eines zusätzlichen Reaktors geplant.

Tschechien ist allerdings noch weit davon entfernt, eine Lösung für die Endlagerung des Atommülls gefunden zu haben. Aktuell werden Standorte evaluiert, wobei die dafür zuständige Behörde Surao vier Lokalitäten im Süden des Landes ausgemacht hat.

Der Betrieb der Endlager ist ein wenig konkretes Zukunftsprojekt. Tschechien will erst 2023 mit geologischen Untersuchungen beginnen, im Verlauf dieses Jahrzehnts soll die Standortwahl getroffen werden. An eine Inbetriebnahme ist wohl erst 2065 zu denken. In den von den Behörden ins Auge gefassten Regionen hat sich bereits Widerstand formiert. In Tschechien wird seit Mitte der 1980er-Jahre Atomstrom produziert.

