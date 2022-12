Atomprogramm USA, Südkorea und Japan verhängen neue Sanktionen gegen Nordkorea

Die USA und ihre Verbündeten Südkorea und Japan haben neue Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Betroffen sind Einzelpersonen und Organisationen in Verbindung mit dem nordkoreanischen Atomwaffenprogramm.

Das US-Finanzministerium erklärt, dass unter anderem drei Funktionäre der Arbeiterpartei Nordkoreas sanktioniert worden seien. Die spielten „führende Rollen“ bei der Organisation von Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen, wird der Abteilungsleiter für Terrorismus und Finanzermittlungen, Brian Nelson, zitiert.

Die USA, Südkorea, Japan sowie die Europäische Union haben in den vergangenen Jahren immer wieder Strafmaßnahmen gegen Nordkorea beschlossen. UN-Resolutionen untersagen dem weithin isolierten Land Atomtests sowie die Erprobung von ballistischen Raketen, die je nach Bauart mit einem atomaren Gefechtskopf bestückt werden können.

Südkorea setzte nun mit ähnlicher Begründung wie Washington acht Personen und sieben Institutionen auf eine Schwarze Liste. Damit reagiere das Land auch auf den jüngsten Test einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete am 18. November, teilte das Außenministerium in Seoul am Freitag mit. Die Regierung in Tokio beschloss, die Vermögenswerte zweier Handelsfirmen, einer Hacker-Gruppe sowie einer weiteren Person einzufrieren, berichtet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.

