Aufrüstung Japan sieht in Nordkoreas Raketentest Bedrohung neuer Dimension – USA verhängen Sanktionen

Tokio Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hat den Test einer neuartigen Interkontinentalrakete bestätigt. „Die Schaffung der neuen strategischen Waffe der Demokratischen Volksrepublik Korea wird der ganzen Welt die Macht unserer strategischen Streitkräfte noch einmal deutlich vor Augen führen“, sagte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Damit werde die Abschreckung gegen den US-Imperialismus verstärkt. Nach dem Bericht hat Kim persönlich den Test geleitet. Der Raketenstart war von den USA, Südkorea und Japan scharf verurteilt worden.

Japan sieht in dem jüngstem Test einer mutmaßlichen Langstreckenrakete eine ernste Bedrohung von neuer Dimension. „Es ist eine ernsthafte Bedrohung mit einer anderen Dimension als zuvor“, sagte der japanische Verteidigungsminister Nobuo Kishi am Freitag. Der Test stelle eine ernste Bedrohung des Friedens und der Stabilität Japans und der internationalen Gemeinschaft dar, erklärte Kishi weiter.

Die US-Regierung hat in der Folge des Raketentests Sanktionen gegen zwei russische Unternehmen verhängt, die Güter für das nordkoreanische Raketenprogramm geliefert haben. Das teilte das US-Außenministerium am Donnerstag mit. Demnach richten sich die Sanktionen gegen die russischen Unternehmen Ardis Group of Companies LLC (Ardis Group) und PFK Profpodshipnik LLC. Zudem wurden Sanktionen gegen das nordkoreanische „Büro für auswärtige Angelegenheiten der Zweiten Akademie für Naturwissenschaften“ verhängt. Ein russischer Staatsbürger, Igor Alexandrowitsch Michurin, und ein nordkoreanischer Staatsbürger, Ri Sung Chol, wurden ebenfalls sanktioniert.

Nach Angaben des südkoreanischen Militärs war der nordkoreanische Flugkörper auf eine Höhe von bis zu 6200 Kilometern gestiegen, bevor er 1080 Kilometer vom Startpunkt entfernt ins Japanische Meer (koreanisch: Ostmeer) stürzte. Eine solche mutmaßliche Rakete könne damit das gesamte Gebiet der USA, einschließlich der Ostküste, erreichen, wurde der japanische Verteidigungsminister zitiert. Die USA mit ihrem Atomwaffenarsenal sind Japans Schutzmacht. In dem asiatischen Inselstaat sind auch Tausende US-Soldaten stationiert.

