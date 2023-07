Allen Querelen mit Brüssel zum Trotz: Als Brücke zum Osten gewinnt Polen in Europa massiv an Bedeutung. Überholt das Land bis zum Jahr 2040 die deutsche Volkswirtschaft?

Polen verzeichnete in den vergangenen Jahrzehnten einen dynamischen Wirtschaftsboom. Durch den Ukrainekrieg könnte die wirtschaftliche Bedeutung des Landes weiter wachsen. (Foto: action press) Skyline von Warschau

Warschau Wirtschaftskonflikte mit China, Krieg in Europa: Die westlichen Industrienationen kämpfen mit den Auswirkungen geopolitischer Verwerfungen. Zwar wachsen gerade auch in Polen die Ängste vor Russlands Aggressionen, doch ökonomisch gewinnt das Land durch die Krisen der Gegenwart massiv an Bedeutung.

Als europäischer Investitionsstandort ist Polen mittlerweile auf Rekordkurs, wie aktuelle Zahlen des EY European Investment Monitor (EIM) zeigen. Allein 2022 nahmen die ausländischen Direktinvestitionen in dem ehemaligen Ostblockland um 23 Prozent zu. Laut der polnischen Nationalbank (NBP) erreichten sie ein Volumen von mehr als 42 Milliarden Euro.

