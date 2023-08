Außenhandel China setzt deutsche Wirtschaft in Europa unter Druck

Berlin Deutsche Unternehmen geraten durch die Exporte chinesischer Konkurrenten ausgerechnet auf dem europäischen Heimatmarkt immer stärker unter Druck. Das zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Und der Druck wird noch weiter steigen, wie Experten sagen.

Besonders brisant: Dabei geht es nicht um einfach herzustellende Produkte wie Textilien oder Schutzmasken, sondern um deutlich höher entwickelte Güter. Die IW-Analyse zeigt, dass insbesondere bei hochwertigen Industriewaren wie Maschinen oder Autos der Anteil chinesischer Unternehmen an den Importen der EU-Staaten zugenommen hat, der Anteil deutscher Unternehmen ist dagegen geschrumpft.

Kamen im Jahr 2000 noch 2,5 Prozent der EU-Importe in diesem Bereich aus China, lag der Anteil 2022 schon bei 13 Prozent. Deutschlands Anteil sank in dieser Zeit von 17,7 auf 15,5 Prozent. „Chinesische Anteilsgewinne und deutsche Anteilsverluste gehen oft Hand in Hand“, heißt es in der Studie.

Diese Entwicklung zeichnet sich bereits seit Jahren ab. Andere Analysen bestätigen den Trend. So war die Außenwirtschaftsförderungsagentur des Bundes, Germany Trade and Invest (GTAI), jüngst zu dem Schluss gekommen, dass chinesische Unternehmen ihre deutschen Konkurrenten auf dem Weltmarkt zunehmend einholen oder sogar überholen.

Demnach legte Chinas Anteil am weltweiten Export von 2000 bis 2020 um mehr als elf Prozentpunkte auf rund 15 Prozent zu, während der Anteil der deutschen Wirtschaft mit etwa acht Prozent nahezu stagnierte.

Der Autor der IW-Studie, Außenhandelsexperte Jürgen Matthes, sieht als Grund für den Rückfall der deutschen Exportwirtschaft auf dem europäischen Markt zum einen die gestiegenen Energiekosten für deutsche Unternehmen. Die deutsche Wirtschaft klagt seit Monaten über die hohen Strompreise. Deutschland verliere dadurch an Wettbewerbsfähigkeit. „Damit hatten deutsche Firmen schon immer zu kämpfen, aber die Kostennachteile haben vor allem im Energiebereich stark zugenommen“, so Matthes.

Vor allem hohe Stromkosten setzen die deutschen Industrieunternehmen unter Druck, sagen Experten. (Foto: dpa) Bau einer Wasserturbine in Heidenheim

Auf der anderen Seite subventioniere China seine Unternehmen vom Anfang bis zum Ende der Wertschöpfungskette: „Angefangen bei Arbeit, Kapital und Boden über Rohstoffe und Metallvorprodukte bis hin zu direkten Geldzahlungen, Steuererleichterungen und großzügigen Exportkreditförderungen auf dem Absatzmarkt.“

Export soll schwachen Konsum wettmachen

Zwar schwanken auch die Importe aus China in die EU und waren etwa Anfang des Jahres leicht zurückgegangen. Experten wie Matthes erwarten jedoch, dass diese Ausreißer nur kurze Episoden bleiben dürften und sich der Druck auf die deutschen Unternehmen auf den Exportmärkten weiter erhöhen wird.

Denn ein Grund für die zunehmende Konkurrenz ist der seit Jahren schwächelnde Binnenkonsum in China. Faktoren wie der große technologische Fortschritt chinesischer Unternehmen und die Unterstützung durch den chinesischen Staat kommen noch hinzu.

Der Anteil des inländischen Konsums an der Wirtschaftsleistung ist in den USA und Deutschland deutlich größer als in China. Die Pandemie und die Reaktion der chinesischen Staatsführung darauf haben die Verbrauchernachfrage noch weiter gedrückt.

Im vergangenen Jahr fiel der Anteil des Konsums am Wirtschaftswachstum laut Zahlen der Unternehmensberatung PwC auf rund ein Drittel. Während Europa und die USA auf Corona mit Transfers an die Haushalte reagierten, tat China dies nicht – es subventionierte weiterhin die Angebotsseite, sagt auch Michael Pettis, Finanzprofessor an der Peking University, dem Handelsblatt. „Es war unvermeidlich, dass der Anteil Chinas an den Exporten steigen und der Deutschlands sinken würde.“

Pettis hat keinen Zweifel daran, dass der Druck auf die deutschen Exporteure durch chinesische Unternehmen in den nächsten zwei Jahren weiter zunehmen wird. Es gibt zwar erste Anzeichen, dass die chinesische Führung den Konsum innerhalb Chinas stärken will. So veröffentlichte der Staatsrat, eine Art Kabinett Chinas, Ende Juli einen 20-Punkte-Plan, der die chinesische Bevölkerung zum Geldausgeben bringen soll.

Bis das durchschlägt, werde die Staatsführung aber weiter auf die Förderung von Exporten setzen, so Pettis. „Wir sollten weiterhin damit rechnen, dass China sich darauf konzentrieren wird, seine Exporte wettbewerbsfähiger zu machen, was im Grunde bedeutet, sie stärker zu subventionieren.“

Hinzu kommt laut IW-Außenhandelsexperte Jürgen Matthes, dass China technologisch aufholen und auch bei innovativen Produkten eine immer stärkere Konkurrenz darstelle. Der chinesische Staat unterstütze dies mit seiner umfassenden Made-in-China-2025-Strategie, die das Land führend in Schlüsseltechnologien machen soll – „und nicht zuletzt auch mit fragwürdigen Methoden beim Technologietransfer“.

Wie das Handelsblatt jüngst berichtet hatte, ist etwa die Zahl der Lizenzen, die deutsche Forschungseinrichtungen und Unternehmen an China zur Nutzung deutscher Technologie vergeben, in den vergangenen Jahren massiv gewachsen. Hinzu kommen Fälle von Industriespionage.

Ein Beispiel, wo China auf dem EU-Exportmarkt zugelegt hat, ist der Maschinenbau. Während der Anteil der chinesischen Maschinenbauer an den Importen der EU im Jahr 2010 noch 6,8 Prozent betrug, waren es im vergangenen Jahr bereits 11,4 Prozent.

Im gleichen Zeitraum sank der Anteil deutscher Maschinenbauer an EU-Importen von 22,6 auf 20,5 Prozent. Bei Chemieerzeugnissen zeigt sich eine ähnliche Entwicklung.

China entwickelt sich zum Autoexporteur

Beobachter befürchten, dass als Nächstes der Automarkt dran sein könnte. Die Autoexpertin Eunice Lee vom Analysehaus Bernstein schätzt, dass chinesische Firmen schon jetzt die Kapazitäten haben, rund 40 Millionen Elektroautos pro Jahr zu produzieren. In China selbst werden jedoch nur 20 bis 25 Millionen Elektroautos nachgefragt.

Seit 2020 sind Chinas Autoexporte enorm gestiegen. Zwar stammen die Autos aus der Volksrepublik nicht alle von chinesischen Unternehmen. So produziert Tesla in Shanghai für den Weltmarkt. Hinzu kommt, dass russische Käufer wegen der Sanktionen inzwischen deutlich mehr Autos aus China kaufen.

2022 überholte China Deutschland als weltweit zweitgrößten Autoexporteur, in diesem Jahr setzte sich die Volksrepublik ganz an die Spitze.

Der Anteil chinesischer Autos an den EU-Importen ist im Vergleich zum deutschen Anteil zwar noch gering – ein klarer Trend zeichnet sich jedoch schon seit Jahren ab, wie die IW-Zahlen zeigen. So lag Chinas Anteil an Autoimporten in der EU im Jahr 2000 noch bei 0,1 Prozent – 2022 waren es schon 3,5 Prozent.

