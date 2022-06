Außenhandel Chinas Exporte erholen sich im Mai überraschend deutlich – doch ein Risiko bleibt

Peking Nach einem großen Einbruch im April haben sich die chinesischen Exporte im Mai deutlich erholt. Wie die chinesische Zollbehörde am Donnerstag mitteilte stiegen die Ausfuhren der Volksrepublik um 16,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Wachstum übertraf damit die Erwartungen von Analysten, die im Durchschnitt mit acht Prozent gerechnet hatten.

Im April waren die Exporte der Volksrepublik noch stark eingebrochen und hatten nur noch um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zulegt – die niedrigste Wachstumsrate seit zwei Jahren.

Auch die Importe erholten sich im Mai den neuesten Daten zufolge leicht. So stiegen die Einfuhren im Jahresvergleich um immerhin 4,1 Prozent – im April hatten sie stagniert.

Doch trotz der leichten Erholung – auf der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt lasten weiterhin die drakonischen Restriktionen die die Zentral- und Lokalregierungen zur Eindämmung der Pandemie verhängt haben. In ganz China werden seit dem Ausbruch der hoch ansteckenden Omikron-Variante Anfang des Jahres immer wieder ganze Städte, Stadtteile oder Wohnblöcke unter wochenlange Quarantäne gestellt.

Die Bewohner dürfen in diesen Fällen ihre Wohnung nicht verlassen, für viele bedeutet das, dass sie für diese Zeit auch nicht arbeiten können und kein Einkommen beziehen. Entsprechend schlecht waren auch im Mai die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor ausgefallen. Sie lagen erneut unter einem Wert von 50, was eine Eintrübung der Stimmung anzeigt.

Am dramatischsten war zuletzt die komplette Abriegelung der Wirtschaftsmetropole Schanghai, wo 25 Millionen Menschen über zwei Monate ihre Wohnungen nicht verlassen durften. Zwar wurde der komplette Lockdown Anfang Juni aufgehoben, allerdings gibt es in der Stadt weiterhin immer wieder Abriegelungen von Wohnanlagen und Distrikten.

Samstag droht die nächste Ausgangssperre

Am Samstag sollen laut Medienberichten die 2,65 Millionen Einwohner eines Distrikts in Schanghai erneut mit einer Ausgangssperre belegt werden. Bislang ist sie nur für einen Tag geplant, allerdings ist unklar, ob die Abriegelung noch verlängert wird. Auch andere Städte wie Peking sind von den Restriktionen betroffen.

„Die Firmen bereiten sich mit Sicherheitskonzepten schon darauf vor, dass es einen nächsten Lockdown geben könnte“, sagte Bettina Schön-Behanzin, Vizepräsidentin der Europäischen Handelskammer in China, dem Handelsblatt nach der Aufhebung des stadtweiten Lockdowns in Schanghai. „Es ist wie ein Damoklesschwert – man weiß nie, wann die Fälle wieder hochgehen und die Stadt und die Unternehmen wieder abgeriegelt werden.“

Neben den Beeinträchtigungen der Produktion durch einen Mangel von Mitarbeitern oder die Stilllegung von Anlagen im Namen der Pandemieprävention leiden die Unternehmen in China vor allem unter den heftigen Beeinträchtigungen der Transportwege. Um Provinzgrenzen oder auch Stadtgrenzen zu überqueren müssen Lkw-Fahrer in vielen Fällen Coronatests vorlegen und dürfen auf dem Weg zu ihrem Zielort ihre Fahrerkabine nicht verlassen. Aufkleber an den Türen von Trucks zeugen von den Restriktionen. Die Checks kosten viel Zeit und Aufwand.

In Schanghai ist selbst nach der Öffnung der Lkw-Verkehr noch immer auf einem sehr niedrigen Niveau. Wie eine Analyse der Nachrichtenagentur Bloomberg zeigt, war der Lkw-Verkehr bei nur etwa einem Drittel des Durchschnittswerts von 2019. Auch die Aktivität am weltgrößten Hafen in Schanghai ist noch immer auf einem niedrigeren Niveau als vor der Abriegelung der Metropole.

