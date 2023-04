Außenhandel Chinas Exporte wachsen unerwartet kräftig

Die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wachsen stärker als erwartet. Die Pandemieauswirkungen hatten Chinas Wirtschaft zuletzt stark belastet.

Chinas Exporte verzeichnen im März nach fünf Monaten einen überraschenden Anstieg. (Foto: dpa) Containerhafen von Qingdao

Peking Chinas Exporte sind im März unerwartet stark gestiegen. Die Ausfuhren schnellten in US-Dollar berechnet um 14,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in die Höhe, wie die Zollverwaltung am Donnerstag in Peking berichtete. Der Anstieg überraschte Experten, die nach einem Einbruch im Januar und Februar um 6,8 Prozent auch wieder mit einem Rückgang gerechnet hatten.

Die kräftige Exportentwicklung dürfte der zweitgrößten Volkswirtschaft neuen Schwung geben. Zwar zeigten die Importe ein leichtes Minus von 1,4 Prozent, doch fiel der Rückgang der Einfuhren geringer aus als noch im Januar und Februar mit 10,2 Prozent. Auch hatten Fachleute mit deutlich schwächeren Importzahlen gerechnet.

China hat sich für dieses Jahr ein Wachstumsziel von etwa fünf Prozent für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gesetzt. Die strengen Pandemiemaßnahmen ließen im vergangenen Jahr die chinesische Wirtschaft einbrechen.

