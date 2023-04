Außenhandel Chinas Exporte wachsen unerwartet stark – Analysten verweisen auf Subventionen und Transfers

Chinas Ausfuhren legen überraschend stark zu und erfüllen damit den Wunsch der Staatsführung. Die Importe schrumpfen trotz des Nach-Corona-Aufschwungs weiter.

Chinas Exporte verzeichnen im März nach fünf Monaten einen überraschenden Anstieg. (Foto: dpa) Containerhafen von Qingdao

Peking Chinas Exporte sind im März unerwartet stark gestiegen. Die Ausfuhren legten um 14,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Die Importe dagegen schrumpften um 1,4 Prozent. Das geht aus Zolldaten auf Dollar-Basis vor, die am Donnerstag in Peking veröffentlicht wurden.

Die ungleiche Entwicklung deute darauf hin, dass „Chinas Exportwachstum durch Subventionen und implizite Transfers angekurbelt wurde“, kommentierte Michael Pettis, Finanzprofessor an der Universität Peking, auf Twitter. Er verweist auf die Anweisung der Staatsführung an die Lokalregierungen, Unternehmen beim Exportgeschäft zu unterstützen.

Chinas neuer Premierminister Li Qiang hatte vergangene Woche bei einer Kabinettssitzung betont, man müsse „jede Methode versuchen“, um den Außenhandel zu stabilisieren. Insbesondere die exportstarken Provinzen im Südosten des Landes sollten die Ausfuhren antreiben. Dabei sollen Exporte in entwickelte Volkswirtschaften stabilisiert und Chancen in anderen asiatischen Staaten sowie Entwicklungsländern ausgelotet werden, so die Anweisung der Staatsführung.