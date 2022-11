Außenministertreffen G7-Staaten sagen der Ukraine massive „Winterhilfe“ zu

Entschlossen verurteilen die westlichen Staaten Russlands Krieg und die Menschenrechtsverletzungen der iranischen Führung. Ein Ölpreisdeckel soll Moskau schaden.

Im Uhrzeigersinn startend vorne links: Josep Borrell, EU-Außenbeauftragter, Catherine Colonna, Außenministerin Frankreich, Anthony Blinken, Außenminister USA, Alfred Mutua, Außenminister Kenia, Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin, Shirley Ayorkor Botchwey Außenministerin Ghana, Melanie Joly, Außenministerin Kanada, Hayashi Yoshimasa, Außenminister Japan, James Cleverly, Außenminister Großbritannien und Monique Nsanzabaganwa, Afrikanische Union. (Foto: IMAGO/photothek) Die G7-Außenminister in Münster

Münster Die sieben führenden Industriestaaten (G7) haben Russland vor dem Einsatz von Atomwaffen im Krieg gegen die Ukraine gewarnt und Kiew eine umfangreiche „Winterhilfe“ zugesagt. Die G7-Staatengemeinschaft werde „so gut wie möglich den Überlebenskampf der Ukraine unterstützen“ unterstrich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zum Abschluss des G7-Treffens am Freitag im westfälischen Münster. Dies werde so lange wie nötig geschehen. Nur Putin allein könne diesen Krieg, „den Versuch des russischen Regimes, die Ukraine in Dunkelheit und Kälte zu bomben“, stoppen.

Die G7 der sieben führenden westlichen Industrienationen, bei denen Deutschland bis Jahresende den Vorsitz hat, vereinbarte dazu einen Koordinierungsmechanismus. Damit sollen international eng abgestimmt die benötigten Anlagen wie Generatoren und Wasseraufbereitungsausrüstungen in die Ukraine geliefert werden. In Paris findet dazu am 13. Dezember eine Geberkonferenz statt. Der Ukraine werde geholfen, „diesen Winter zu überleben“. Durch russische Angriffe sind fast 40 Prozent der Strom-, Wärme- und Trinkwasserproduktion zerstört.