Außenministertreffen in Münster „Ukrainer haben Beweise“: G7-Staaten wollen Iran wegen Militärhilfe für Russland bestrafen

Unterdrückung der Opposition und Drohnen für Putin: Der Iran provoziert den Westen. Die G7-Staaten bereiten in Münster ihre Antwort vor.

Im Ukrainekrieg kommen offenbar Drohnen iranischer Bauart zum Einsatz. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Iranische Drohnen

Münster Angesichts der brutalen Unterdrückung regimekritischer Proteste und Waffenlieferungen an Russland will der Westen seinen Druck auf den Iran verstärken. Bei den Beratungen der G7-Außenminister in Münster ging es am Freitag vor allem um härtere Sanktionen gegen das Land.

Für den Fall, dass die iranische Führung der Opposition im Lande weiterhin mit massiver Gewalt begegnet, haben sich die sieben führenden Industrienationen (Deutschland, die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und die EU) bereits auf neue Strafmaßnahmen verständigt. Das war am Rande des Treffens aus Delegationskreisen zu erfahren.

Am Morgen hatten die G7-Minister unter Leitung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) über den Iran beraten. Die Grünen-Politikerin verurteilte die „brutale Gewalt, mit der das iranische Regime gegenüber seinen eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern vorgeht“. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sind bereits mehr als 100 Protestierende ermordet worden.