Außenpolitik Bloß kein Foto mit den Russen: Das Dilemma des Westens beim G20-Treffen

Russlands Außenamtschef Lawrow verzichtet bei der Konferenz in Indonesien auf eine direkte Konfrontation mit Annalena Baerbock. Für den Westen sind die G20-Treffen trotzdem zum Balanceakt geworden.

Deutschland hatte keine Möglichkeit, auf die Vorwürfe Russlands gegen die westlichen Staaten direkt zu antworten. (Foto: dpa) Annalena Baerbock beim G20-Treffen auf Bali

Berlin Am Ende reiste der umstrittene Gast früher ab als geplant. Der russische Außenminister Sergei Lawrow verschwand nach seiner Rede auf der indonesischen Insel Bali noch bevor die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf seine Äußerungen eingehen konnte. In seiner Rede warf er der EU und den USA vor, einen Sieg der Ukraine auf dem Schlachtfeld anzustreben, was aus russischer Sicht eine Lösung des Konflikts verhindere.

„Dann haben wir wahrscheinlich mit dem Westen nichts zu besprechen“, sagte Lawrow. Er sei nach Bali gekommen, um sich einen Eindruck zu verschaffen „wie der Westen atmet“, bemerkte er.