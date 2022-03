Außenpolitik Europa und China am Scheideweg: Der Ukraine-Krieg könnte zum Bruch der Wirtschaftsverbindung führen

Die EU ringt mit einem härteren Kurs gegenüber China – als Antwort auf die Allianz zwischen Peking und Moskau. Sogar ein Stopp der Wirtschaftsbeziehungen wird diskutiert.

Menschenrechtsfragen haben die Beziehungen zwischen der EU und China in den vergangenen Jahren immer wieder belastet. (Foto: Reuters) Parade in Peking

Peking, Brüssel Europas Außenbeauftragter Josep Borrell macht immer wieder mit Ideen auf sich aufmerksam, die man wohlwollend unkonventionell nennen kann, aber für seine Kritiker jenseits der Grenze zur Naivität liegen. Knapp drei Wochen ist es her, dass Borrell laut über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sinnierte und China die Rolle eines Friedensstifters zusprach.

Jenem China, das Russland gerade erst in einem Kooperationsvertrag „Freundschaft ohne Grenzen“ zugesichert hat und sich beharrlich weigert, die Invasion zu verurteilen.

Am Dienstagabend nun saß Borrell auf einem Podium in Brüssel und breitete die Weltlage aus. Europa müsse eine „Ordnung gegen Russland“ aufbauen, forderte er und bekräftigte damit die neue Härte der EU.

Beim Thema China verfiel Borrell jedoch wieder in die alte Nachgiebigkeit. „Im geopolitischen Umfeld, in dem wir uns befinden, ist es nicht in unserem Interesse, China unter Druck zu setzen“, beschied er. Dies würde zu einer Blockbildung führen.

