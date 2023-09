Die Grünen-Politikerin trifft auf ihren Reisen im Ausland und zuhause auffällig oft Unternehmensvertreter. Das kommt nicht überall gut an – doch Baerbock hat ein klares Ziel.

In Texas informiert Baerbock sich unter anderem über Unternehmen, die die Energiewende voranbringen. (Foto: dpa) Annalena Baerbock und Thomas Seifert, Finanzvorstand von Advario

Texas City, Berlin Die Sonne brennt auf das riesige Industriegelände nahe Texas City, ganz im Süden des gleichnamigen Bundesstaats. Im Schritttempo lässt sich Annalena Baerbock in einem klimatisierten Bus vorbei an Dutzenden riesigen Tanks fahren. Die deutsche Außenministerin will sich an diesem Mittwoch im September während ihrer mehrtägigen USA-Reise bei dem deutschen Unternehmen Advario über die Zukunft der Energieversorgung informieren.

Aus den mehr als 100 Behältern sticht ein Tank hervor, grellweiß glänzt er in der Sonne. Er ist gerade erst fertiggestellt worden und fasst 70.000 Kubikmeter Ammoniak – der größte Tank dieser Art weltweit.

