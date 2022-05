Australien China-Phobie im Wahlkampf: Australiens Konservative warnen vor einem Krieg

Bangkok Das auffälligste Plakat in Australiens Wahlkampf zeigt keinen Kandidaten, sondern einen ausländischen Staatschef. Zu sehen ist Chinas Präsident Xi Jinping, der mit einem gequälten Lächeln einen Wahlzettel in die Urne wirft. „Die Kommunistische Partei sagt: Wählt Labor“, steht über der Fotomontage. Bezahlt hat die Kampagne eine konservative Lobbygruppe. Sie ist als eine unmissverständliche Warnung zu verstehen: Kommt es bei der Parlamentswahl am Samstag zu einem Labor-Sieg, dann ist das auch ein Sieg für China, lautet die Botschaft.

Die Angst vor Chinas wachsendem Einfluss im Pazifik war in den vergangenen Wochen eines der zentralen Themen vor der Abstimmung, in der die Australierinnen und Australier über die politische Zukunft von Premierminister Scott Morrison entscheiden. Der konservative Anführer der liberal-nationalen Regierungskoalition versuchte im Wahlkampf, mit einer harten Rhetorik gegen die Volksrepublik zu punkten – sein Verteidigungsminister forderte sogar, Australien müsse sich „auf einen Krieg vorbereiten, um den Frieden zu sichern“. Doch trotz großer Chinaskepsis in der Bevölkerung steht Morrison Umfragen zufolge vor einer Niederlage.

An den Wahlkampfproblemen des Premiers hat auch die Regierung in Peking einen Anteil. Einen Monat vor der Wahl hatte sie ein im Geheimen ausgehandeltes Sicherheitsabkommen mit dem Inselstaat Salomonen in Australiens unmittelbarer Nachbarschaft unterzeichnet.

Die Kooperation könnte es der chinesischen Volksarmee nach Meinung westlicher Regierungen ermöglichen, Truppen im Südpazifik zu stationieren. Morrison wurde davon überrumpelt. Das Abkommen kratzte mitten im Wahlkampf an seiner Selbstinszenierung als Garant für Australiens Sicherheit.

Die Opposition nutzte die Angriffsfläche: Anthony Albanese, der Chef der sozialdemokratischen Labor-Partei und Morrisons möglicher Nachfolger im Premierministeramt, warf der Regierung in Canberra „massives außenpolitisches Versagen“ vor. Aus seiner Sicht hätte Morrison mehr tun können, um die einst engen Beziehungen zu den Salomonen zu pflegen und die Kooperationsvereinbarung mit China vor Australiens Küste zu verhindern.

Streit um Huawei und Corona belasten die Beziehungen zur Volksrepublik

Morrison wies die Anschuldigungen zurück. Die Regierung räumte aber ein, dass ihr die Entwicklung politisch schade. Innenministerin Karen Andrews legte nahe, dass China den Pakt absichtlich während des australischen Wahlkampfs unterzeichnet habe, um so auf die Abstimmung Einfluss zu nehmen. Morrison schloss sich – ohne Belege vorzulegen – der Spekulation an: „Wir sind uns des Einflusses sehr bewusst, den die chinesische Regierung in diesem Land ausüben möchte“, sagte er.

Der Umgang mit China bewegt Australiens Bevölkerung wie noch vor keiner anderen Wahl. Nach einer Umfrage der Universität UTS unter 2000 Australiern sehen 40 Prozent die Chinapolitik als wichtigen Faktor für ihre Wahlentscheidung. Die überwiegende Mehrheit dieser Gruppe gibt an, kein Vertrauen zu der Regierung in Peking zu haben.

In Sydney kann schon vorab gewählt werden. Am Samstag öffnen dann alle Wahllokale. (Foto: Reuters) Parlamentswahl in Australien

Australiens Verhältnis zu China hat sich unter Morrison rapide verschlechtert. Er hatte 2018 – damals noch als Minister in der Vorgängerregierung – die chinesischen Konzerne Huawei und ZTE von der Beteiligung am Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes ausgeschlossen. Australien war damals das erste Land, das sich derart deutlich von chinesischen Technologiekonzernen distanzierte, was die Regierung in Peking als Diskriminierung brandmarkte. 2020 zog Morrison den Ärger Chinas erneut auf sich, nachdem er offensiv für eine Aufklärung der Coronavirus-Ursprünge in Wuhan eingetreten war. China reagierte mit einer Reihe von neuen Zöllen und Handelsschranken für australische Exportgüter.

Militärabkommen mit den USA und Großbritannien trifft auf scharfe Kritik Chinas

Zusammen mit den USA und Großbritannien schloss Morrison im vergangenen Jahr den Sicherheitspakt Aukus, in dessen Rahmen Australien mit Atom-U-Booten ausgestattet werden soll – mit dem Ziel, ein Gegengewicht zu Chinas wachsender militärischer Macht im Pazifik zu bilden. Die Regierung in Peking kritisierte das Vorhaben als „extrem unverantwortlich“. Wie angespannt die Lage zwischen den beiden Ländern ist, wurde vergangene Woche erneut deutlich: Verteidigungsminister Peter Dutton trat vor die Presse, um vor einem chinesischen Kriegsschiff zu warnen, das in der Nähe von Australiens Küste gesichtet worden sei. „Ich halte das für einen aggressiven Akt“, sagte er.

Dutton ist bekannt für besonders heftige Chinakritik. Mehrfach verglich er Pekings Ambitionen mit denen der Nazis in den 1930er-Jahren. Sollte die Morrison-Regierung nun, wie von Meinungsforschern erwartet, abgewählt werden, könnte das zu einem Stimmungswandel beitragen. „Natürlich würde ein Regierungswechsel grundsätzlich Potenzial für eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen bieten“, sagt Patrick Köllner, Direktor des Hamburger Giga-Instituts für Asien-Studien. Zwar gebe es in der Substanz der Chinapolitik keine großen Unterschiede zwischen der Opposition und der Regierung. „Aber der Ton könnte ein anderer werden“, sagt Köllner.

Er erwartet „ein weniger breitbeiniges Auftreten und weniger Megafondiplomatie“. Primär hält er jedoch die Regierung in Peking dafür verantwortlich, das Verhältnis der beiden Länder zu verbessern. Sie blockiert nach australischen Angaben seit 2020 bilaterale Gespräche auf der Ebene ranghoher Regierungsmitglieder. „Der Ball liegt bei China“, sagt Köllner.

