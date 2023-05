Das Auswärtige Amt besetzt wichtige diplomatische Vertretungen und einen Staatssekretärsposten neu. Ministerin Annalena Baerbock trifft eine ungewöhnliche Wahl.

Die Außenministerin besetzt viele wichtige Botschafterposten neu. (Foto: dpa) Annalena Baerbock

Berlin Treibt im Auswärtigen Amt (AA) eine seltsame Bestie ihr Unwesen? Auf diesen Gedanken konnte man kommen, wenn man Anfang des Jahres Christian Wagner zuhörte, einem der Sprecher des Außenministeriums. „Es gibt im Auswärtigen Amt ein schönes Monster, das sich ,einheitlicher Versetzungstermin“ nennt“, sagte er damals vor der Bundespressekonferenz. Es war ironisch gemeint.

Fakt ist: In anderen Bundesministerien werden Beamte das ganze Jahr über versetzt. Nur wer in der AA-Zentrale am Werderschen Markt oder in einer der deutschen Vertretungen in der Welt Dienst tut, muss damit zurechtkommen, dass sie oder er das ganze Berufsleben lang stets im Sommer von einem Posten zum anderen wandert, meist nach drei bis vier Jahren.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen