 Bachmut, Kreminna, Wuhledar: Wo in der Ukraine die heftigsten Kämpfe toben

Die ukrainische Armee peilt auch mithilfe westlicher Waffen eine Gegenoffensive in diesem Frühjahr an. Noch verschieben sich die Frontlinien aber kaum.

Für die Ukrainer bleibt die Situation angespannt. (Foto: via REUTERS) Ukrainischer Soldat nahe Bachmut

Wien Der Krieg in der Ukraine ist in eine undurchschaubare Phase getreten. Eine Beruhigung ist nicht absehbar, die heftigen Kämpfe gehen weiter. Vor allem im Donbass fordern die Gefechte täglich viele Tote. Unter prekären Bedingungen harren die Ukrainer in der Stadt Bachmut aus, ihre Nachschubwege geraten immer stärker unter Beschuss.

Weiter südlich, in Wuhledar, reiben sich die Russen in bisher ergebnislosen Angriffen auf, die einigen ihrer am besten ausgebildeten Einheiten große Verluste bescheren. Im nördlichen Donbass, bei Kreminna, sind den Truppen Moskaus zwar taktische Geländegewinne gelungen. Doch die Frontlinien verschieben sich kaum.