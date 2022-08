Bagdad Anhänger von Schiitenführer Al-Sadr erstürmen Regierungspalast im Irak

Anhänger des irakischen Schiitenführers Muktada al-Sadr haben den Regierungspalast erstürmt. Das Gebäude liegt in einer hoch gesicherten Zone.

Seine Anhänger sollen den Regierungspalast erstürmt haben. (Foto: dpa) Iraks Schiitenführer al-Sadr

Bagdad Anhänger des einflussreichen irakischen Schiitenführers Muktada al-Sadr haben den Regierungspalast in Bagdad erstürmt. Das berichteten mehrere Augenzeugen am Montag. In dem Gebäude in der eigentlich hoch gesicherten Grünen Zone befindet sich unter anderem das Büro von Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi.

Mehr in Kürze

