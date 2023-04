Balikatan China wirft USA Eskalation in Asien-Pazifik-Region vor

An der jährlichen Übung nehmen mehr als 17.000 philippinische und amerikanische Soldaten teil. Das provoziert die Volksrepublik.

Die Übung findet unter dem Namen „Balikatan" („Schulter an Schulter") statt. (Foto: Bloomberg)

Peking China wirft den USA das Schüren von Spannungen in der Asien-Pazifik-Region vor. Die USA würden Militär in die Region verlegen, erklärte das Verteidigungsministerium in Peking am Donnerstag. Die regionalen Mächte sollten sich vor einer Eskalation vorsehen, hieß es mit Blick auf gemeinsame amerikanisch-philippinische Manöver.

An der jährlichen Übung unter dem Namen „Balikatan“ („Schulter an Schulter“) nehmen mehr als 17.000 philippinische und amerikanische Soldaten teil. Höhepunkt waren Übungen auf See. Dabei zerstörten am Mittwoch Kriegsschiffe beider Länder mit Raketensalven eine ausgemusterte Korvette. Die auf drei Wochen angelegten Übungen enden Freitag.

Die USA und die Philippinen wollen den Vertrag über den gegenseitigen Beistand von 1951 erneuern. Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. wird deswegen nächste Woche in Washington mit US-Präsident Joe Biden zusammentreffen.

Die Regierung in Peking hat gewarnt, die aus beiden Staaten gebildete Allianz dürfe sich nicht in Seestreitigkeiten einmischen oder Chinas territoriale Souveränität und Sicherheitsinteressen verletzen. Die Lage in der Region ist seit geraumer Zeit wegen Gebietsansprüchen Chinas im Südchinesischen Meer angespannt.