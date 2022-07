Balkanroute „Wir Ungarn stehen unter doppeltem Druck“ – Übertritte an der EU-Außengrenze nehmen zu

Die Lage von Migranten spitzt sich im Süden des EU-Landes zu. Angesichts des Ukrainekriegs könnte das aber erst der Anfang sein.

Ungarn hat Migrationsdruck aus dem Süden und der Ukraine. (Foto: Imago/i Images) Flüchtlinge auf der Balkanroute

Wien Die Wälder an der Grenze zwischen Ungarn und Serbien sind Natur-Erholungsgebiete. Doch seit einigen Monaten spielen sich in ihnen dramatische Szenen ab. Szenen einer Migrationskrise, die nach einem Rückgang der Einwanderungsbewegungen in der Coronapandemie nun wieder rapide an Dynamik gewinnt.

Wie gefährlich die Grenzregion geworden ist, zeigte sich zuletzt am Samstagvormittag: Eine Stunde lang lieferten sich Schleppergruppen und Migranten aus Afghanistan und Pakistan eine Schießerei. Als die serbische Polizei eintraf, fand sie einen Toten und sechs Schwerverletzte, unter ihnen ein 16-jähriges Mädchen.

Für Ungarn zeigt der Vorfall, dass die Bedrohung durch den steigenden Migrationsdruck im Süden eine neue Stufe erreicht hat, wie Außenminister Peter Szijjarto erklärte. „Wir Ungarn sind im Grunde die Einzigen, die sowohl von Süden als auch von Osten herausgefordert werden, wir stehen sozusagen unter doppeltem Druck“, sagte er bei einem Treffen mit seinem serbischen Amtskollegen in der Grenzstadt Subotica am Montag.