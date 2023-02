Ballon-Affäre USA: Flugobjekte wohl nicht Teil chinesischer Spionageballon-Flotte

Washington Die US-Regierung hat bisher keine Hinweise darauf, dass die drei rätselhaften abgeschossenen Flugobjekte Teil einer Spionageballon-Flotte aus China sind. Man wisse aber immer noch nicht, woher die Objekte stammten und was ihre Mission gewesen sei, sagte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby, am Dienstag. „Die Möglichkeit, dass es sich um Ballons handelt, die einfach an kommerzielle Einrichtungen oder Forschungseinrichtungen gebunden und daher harmlos sind, wird nicht ausgeschlossen.“

Man könne außerdem ziemlich sicher ausschließen, dass es sich um Objekte der US-Regierung handele, so Kirby weiter. Die Überreste der Objekte seien aber immer noch nicht gefunden worden. „Wir haben mit dem Wetter und den allgemeinen geografischen Bedingungen zu kämpfen.“ Es könne einige Zeit dauern, bis die Trümmer schließlich geborgen werden können, sagte Kirby.

Nachdem das US-Militär am 4. Februar einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon abgeschossen hatte, holte es seit Freitag drei weitere bisher nicht identifizierte Flugobjekte vom Himmel. Eines wurde über Alaska abgeschossen, eines über Kanada und eines über dem Huronsee, der zu den Großen Seen im Norden der USA an der Grenze zu Kanada gehört.

Die USA beschuldigen China, mit Ballons ein Überwachungsprogramm zu betreiben und mehr als 40 Länder ins Visier genommen zu haben. Das chinesische Außenministerium bezeichnete das Eindringen des abgeschossenen chinesischen Ballons in den US-Luftraum als „völlig unerwartetes und isoliertes Ereignis“, das durch „höhere Gewalt“ passiert sei. Zu den anderen danach gemeldeten Flugobjekten habe er „keine Informationen“, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Montag.

Mittlerweile hat das US-Militär erste Trümmerteile des Ballons geborgen. „Die Besatzungen konnten bedeutende Trümmerteile von der Absturzstelle bergen, darunter alle wichtigen Sensoren und Elektronikteile, die identifiziert wurden, sowie große Teile der Struktur“, teilte das US-Militärkommando Nord am Montag mit. Auch Schlüsselsensoren, die vermutlich der Nachrichtengewinnung dienten, seien sichergestellt worden. Der abgeschossene Ballon habe über „mehrere Antennen“ verfügt und sei vermutlich in der Lage gewesen, „Kommunikation zu sammeln und zu lokalisieren“, hieß es aus dem US-Außenministerium.

Trotz der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China wegen des Ballon-Streits gibt es Anzeichen für eine Deeskalation. US-Außenminister Antony Blinken erwäge ein Treffen mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz nächstes Wochenende, erfuhr Reuters am Montag von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Blinken hatte wegen des Ballon-Streits eine Anfang Februar geplante Reise nach Peking abgesagt.

Republikaner fordern mehr Transparenz

Unterdessen fühlte sich das Weiße Haus in Washington am Montag (Ortszeit) zu einer Klarstellung veranlasst. Die über Nordamerika abgeschossenen Flugobjekte stehen nach Angaben der US-Regierung nicht in Zusammenhang mit Außerirdischen. „Es gibt keinen Hinweis auf Aliens oder außerirdische Aktivitäten bei diesen jüngsten Abschussaktionen“, sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre. Zuvor hatte es gerade in sozialen Medien Spekulationen über die Herkunft der Flugkörper gegeben, darunter auch, ob es sich dabei vielleicht um eine Invasion von Außerirdischen handeln könnte.

Die USA werfen China vor, den Ballon zu Spionagezwecken gestartet haben. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Navy Seals bei der Bergung der Trümmerteile

Das Weiße Haus steht dennoch unter Druck. Gerade Republikaner fordern mehr Informationen zu den abgeschossenen Flugobjekten. „Die Menschen sind verängstigt und glauben verrückte Dinge, die im Internet stehen“, schrieb die rechte Republikanerin Marjorie Taylor Greene auf Twitter, die in der Vergangenheit selbst Verschwörungstheorien anhing. Es handle sich nicht um Außerirdische, stellte sie immerhin klar, aber es mangele an Transparenz.

Wenigstens Kongressabgeordneten und den Regierungen der betroffenen Bundesstaaten werde man in den kommenden Tagen weitere Informationen zu den Abschüssen an die Hand geben, versprach der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby. Vieles davon dürfte sich aber vorerst einmal hinter verschlossenen Türen abspielen.

Taiwan: Keine chinesischen Spionageballons gesichtet

Unterdessen hat Taiwans Militär bisher keine großen chinesischen Spionageballons gesichtet. Die Mehrheit der Ballons, die in der Nähe der demokratischen Inselrepublik geflogen seien, habe der Wetterbeobachtung gedient, sagte Generalmajor Wen-Chi Huang vom militärischen Nachrichtendienst am Dienstag in Taipeh.

Einen Bericht der „Financial Times“ vom Vortag, wonach Dutzende chinesische „Militärballons“ in den vergangenen Jahren in taiwanischen Luftraum eingedrungen seien, wollte Huang nicht näher kommentieren.

Die Wetterballons stellten keine besondere Gefahr dar. Auch seien solche frei umherfliegenden Ballons in der bis zwölf Kilometer Höhe reichenden Troposphäre kaum in der Lage zu spionieren. Taiwans Militär verfolge alle Flugobjekte, die nahe der Insel oder im Luftraum Taiwans flögen, sagte der Offizier. Sollte ein solches Fluggerät einmal eine große Gefahr für Taiwan darstellen, würde es über taiwanischem Territorium abgeschossen.

Die „Financial Times“ hatte unter Berufung auf hohe taiwanische Beamte auch berichtet, dass die Ballons normalerweise in einer Höhe von sechs Kilometern flögen - viel niedriger als der chinesische Beobachtungsballon über den USA. Auch sei das Material anders, es seien aber keine Wetterballons. Einige würden von Chinas Luftwaffe, andere von den Raketenstreitkräften Chinas betrieben. Sie sammelten atmosphärische Daten zur Nutzung für Radar- und Raketensysteme, schrieb das Blatt.

