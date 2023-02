Nach dem Abschuss des chinesischen Ballons im US-Luftraum bleiben die Töne aus Peking bislang auffallend defensiv. Dennoch ist das Verhältnis zu den USA schwer belastet.

Der mutmaßliche chinesische Spionage-Ballon war in den US-amerikanischen Luftraum eingedrungen. (Foto: dpa) Ballon über den USA

Peking Die chinesische Staatsführung reagiert vergleichsweise zurückhaltend auf den Abschuss des Ballons über US-Gebiet. Zwar beschwerte sich Vize-Außenminister Xie Feng formal bei dem Leiter der US-Botschaft in Peking. Doch er beteuerte erneut, das Eindringen des Luftschiffs in den US-Luftraum sei ein „Versehen“, verursacht durch „höhere Gewalt“.

Am Samstag hatte das US-Militär ein chinesisches Flugobjekt abgeschossen, das zuvor mehrere Tage lang in 18 Kilometern Höhe durch den US-Luftraum gedriftet war. Die USA werfen China vor, mit dem Ballon militärisch sensible Informationen auszuspähen. China weist die Vorwürfe zurück und spricht von einem zivilen Forschungsballon, der durch starke Winde abgetrieben worden sei. Das chinesische Außenministerium bedauerte, dass der Ballon in den US-Luftraum eingedrungen ist.

Gegen den Abschuss protestierte das Ministerium jedoch. Ein Sprecher kritisierte den „Einsatz von Gewalt“. Der Einsatz der US-Kampfjets sei eine „offensichtliche Überreaktion“ gewesen und habe „Bemühungen beider Seiten um eine Stabilisierung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen ernsten Schaden zugefügt“.

