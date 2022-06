Baltische Staaten Russlands Duma könnte Litauen die Unabhängigkeit aberkennen

Riga Die Duma, das russische Unterhaus, erwägt, Litauen die Unabhängigkeit abzuerkennen. Einen entsprechenden Vorschlag hat der Abgeordnete Evgeny Fjodorov am Mittwoch als Gesetzentwurf eingebracht. Fjodorov gehört der Kreml-Partei „Einiges Russland“ von Präsident Wladimir Putin an. Alle in der Duma vertretenen Parteien gelten als kremltreu, Gesetze werden deshalb in der Regel einstimmig verabschiedet.

Fjodorovs Entwurf sieht vor, die Anerkennung der Unabhängigkeit Litauens durch die Sowjetunion aus dem Jahr 1991 aufzuheben, da sie „von einem verfassungswidrigen Gremium unter Verletzung der Verfassung der UdSSR angenommen“ worden sei. Da die Russische Föderation „Rechtsnachfolgerin der UdSSR auf ihrem Territorium“ sei, wie in dem Dokument argumentiert wird, könne das Dekret aufgehoben werden.

Zur Begründung heißt es unter anderem: „Kein einziges staatliches Organ der UdSSR war befugt, Entscheidungen über den Austritt der Republiken aus der UdSSR oder über die Beendigung der Existenz der UdSSR als einheitlicher Staat zu treffen.“ Zudem habe es in Litauen „kein Referendum über den Austritt“ aus der UdSSR gegeben, „und es wurde keine Übergangsfrist für die Behandlung aller strittigen Fragen festgelegt“, wie Fjodorow in einer Erläuterung schreibt.

Der 59-jährige Fjodorov, der als Hardliner gilt, forderte schon im Jahr 2015, „die Folgen der Niederlage“ nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion „umzukehren“. Schon damals stellte er die Unabhängigkeit Litauens infrage.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Etwa eine Stunde nachdem russische Nachrichtenagenturen über den Gesetzentwurf berichteten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, eine „solche Initiative“ sei dem Kreml nicht bekannt.

>> Lesen Sie hier auch: Atomwaffen: Wie ernst ist die nukleare Bedrohung durch Russland?

Noch am Abend veröffentlichte die Agentur dann ein Statement des ehemaligen Vorsitzenden des russischen Verfassungsgerichts, Dainius Žalimas, demzufolge der Gesetzentwurf des Abgeordneten keine Folgen für Litauen haben dürfte, da die Beziehungen zwischen Litauen und Russland „nicht auf einer Resolution des Staatsrates der UdSSR vom 6. September 1991, sondern auf einem zwischenstaatlichen Abkommen vom 19. Juli 1991“ beruhten.

Baltische Staaten fordern Stärkung der Nato-Ostflanke

Anfang Mai hatte das litauische Parlament den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als Völkermord am ukrainischen Volk anerkannt und Russland als terroristischen Staat eingestuft.

Litauen teilt als eines von fünf Nato-Mitgliedstaaten eine Grenze mit Russland, die Sorge vor einer möglichen Ausweitung der russischen Aggressionen auf das Baltikum ist auch, bedingt durch die geografische Nähe, groß. Deshalb begrüßten Vertreter der drei baltischen Staaten die Zusage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Litauen stärkeren militärischen Schutz zu gewähren. Im Vorfeld des Besuchs hatten die baltischen Staaten auf eine stärkere Nato-Präsenz im östlichen Bündnisgebiet gedrängt.

Deutschland befehligt derzeit das Nato-Kontingent in dem baltischen Staat und will seine Truppen aufstocken. Am Dienstag kündigte Scholz bei einem Besuch in der Hauptstadt Vilnius an, dass das deutsche Engagement „in Richtung einer robusten Kampfbrigade“ mit einer Stärke von rund 3000 Soldaten entwickelt werden solle.

Von dieser soll ein Teil in Deutschland stationiert, aber fest für den Einsatz in dem baltischen Land abgestellt werden. Die Präsenz in Litauen selbst soll von derzeit 1000 auf rund 1500 Soldaten aufgestockt werden. Der Besuch war Scholz‘ erste Reise in einen Nato-Staat mit Grenze zu Russland seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine.

Die finale Entscheidung über die Verstärkung der Ostflanke soll auf dem Nato-Gipfel in Madrid vom 28. bis 30. Juni fallen. In der kommenden Woche treffen sich die Nato-Verteidigungsministerinnen und -minister zudem in Brüssel.

Mehr: Scholz in Litauen – Werden „jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen“